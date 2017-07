Festival arabe de Djemila : C’est parti…

De nos envoyées spéciales Sihem Oubraham & Nesrine Terrab

C’est parti pour la 13e édition du festival arabe de Djemila pour huit soirées animées par des stars de la musique arabe. Un plateau aux couleurs chatoyantes a été offert par la troupe Diwan Amer (Sraoui), au public de l'antique Cuicul, jeudi, lors de cette soirée d'ouverture, qui a été animée par le chanteur sétifien Cheb Arras et le chanteur syrien Hussein Al Deek.

La soirée inaugurale de de la nouvelle édition de ce festival a été marquée par une touche typiquement patriotique qui reflète l'attachement des artistes participant à un festival de leur pays et elle a mis en exergue les grandes potentialités d'un patrimoine algérien, du Sraoui pour faire honneur à cette région des hautes plaines sétifiennes, et les valeurs d'un patrimoine sétifien qui a su résister au temps et aux hommes, jusqu'à Ghardaïa, cette autre sublime facette de l'Algérie. Offrant un tableau de chant et danse traditionnels, la troupe Diwan Amer (Sraoui) a séduit le public avec sa fresque de baroud, sa tenue traditionnelle et ses danses attachées à ses richesses, à son patrimoine et à son unité. Cette soirée inaugurale a témoigné de la présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, du wali de Sétif Nacer Maaskri et des élus et des représentants des collectivités locales. Dans son intervention, à l’occasion de l’ouverture de ce festival d’envergure arabe, le ministre de la Culture a saisi l'occasion pour saluer le haut niveau de la soirée d'ouverture du festival arabe de Djemila et la bonne organisation dans une région «chère» de l'Algérie profonde, soulignant que « ce festival est un événement qui nécessite le soutien et la promotion… pour qu'il puisse donner à chaque édition davantage de créativité artistique nationale et arabe». Dans cette optique, Mihoubi a estimé qu’à sa 13e édition, « le festival de Djemila se déroule dans une authenticité et dans une image qui lui octroient une place parmi les grands festivals internationaux, appelant les organisateurs et habitants du village à la préservation du site archéologique de Djemila qui, selon lui, « est un atout culturel, historique et touristique». Dans le même ordre d’idées, le premier responsable du secteur a indiqué que « notre politique culturelle ne se limite pas à l’organisation de deux festivals au niveau des sites archéologiques touristiques (...) Nous œuvrons à élargir cette initiative et à exploiter tous les sites archéologiques qui se situent à travers le territoire national». Au bonheur de ses fans, le chanteur syrien Hussein Al Deek a enchanté les présents avec ses plus grands titres. Proclamant leur chanteur Cheb Arras, le public a dansé sans cesse sur les notes sétifiennes. Toutes les conditions ont été mises en place pour le bon déroulement du festival pour huit soirées de cette festivité. Programmées du 20 au 27 du mois en cours sur le site archéologique de l’antique cité romaine de Cuicul, Djemila, ces soirées seront animées par des stars de la musique arabe dont les Libanais Wail Djessar, Sâad Ramdhane et Nedjwa Karam, le Tunisien Saber Erribaï ainsi que le Palestinien Mohamed Assaf. Par ailleurs, une panoplie d’artistes nationaux dont Cheb Bilal, Abdou Deriassa, Cheb Arras, Cheb Anouar, Farès Staïfi et Abdallah Menaï seront au rendez-vous.

S. O.

--------------////////////////////

Le ministre de la culture : « Un plan d’animation culturelle sur d’autres sites » archéologiques

Un plan d’animation culturelle de plusieurs sites archéologiques à travers le pays sera prochainement mis en place, a indiqué dans la soirée de jeudi à vendredi à Sétif, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. S’exprimant à l’ouverture de la 13e édition du Festival arabe de Djemila, le ministre a précisé que la politique culturelle ne se limitera pas à l’animation des sites archéologiques de Timgad et de Djemila, soulignant que son département œuvre à animer culturellement d’autres sites archéologiques.

Il a, à ce propos, ajouté que les efforts se déploient pour créer de l’animation autour des sites d’Annaba, de M’daourouch (Souk Ahras), de Guelma, de Tébessa, de Skikda et de Tipasa, détaillant qu’un cahier des charges déterminera les critères liés à l’animation. M. Mihoubi a appuyé que la préservation de ces sites et leur exploitation dans les domaines culturel et artistique seront prises en considération dans tout plan d’animation, soulignant qu’il était inadmissible de posséder autant de sites anciens et de ne pas les valoriser sur les plans culturel et touristique. Il a rappelé que son département, en collaboration avec celui du Tourisme et de l’Artisanat œuvreront à faire des sites anciens des espaces ouverts pour l’exploitation culturelle et artistique. Rappelant l’intérêt que porte le président de le République, Abdelaziz Bouteflika aux événements culturels, à l’instar du Festival arabe de Djemila, le ministre a souligné que ce festival est un événement culturel de référence auquel tout artiste ambitionne de participer. La première soirée de cette 13e édition de l’antique Cuicul a été animée par la troupe locale Diwan Amer pour la musique Sraoui, la star syrienne Hocine Al Dik et cheb Arras de Sétif. (APS).