Alger : Campagne de sensibilisation des usagers des routes

Le Groupement de la Gendarmerie nationale relevant de la wilaya d’Alger a entamé une campagne de sensibilisation aux accidents de la route au profit des usagers des routes qui s’étalera jusqu’au 30 août, a affirmé la chargée de communication auprès du groupement, le lieutenant Ounis Souad.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’initiative lancée par la Gendarmerie nationale intitulée «la Gendarmerie nationale vous accompagne pour des vacances sans accident» qui a débuté le 15 juillet et durera jusqu’au 15 août prochain, a déclaré le lieutenant Ounis à l’APS, dans le cadre de cette campagne menée par des agents de la gendarmerie auprès de conducteurs au niveau des deux barrages fixes de Douéra et de Beni Messous. La campagne touchera, durant un mois, les points de contrôle et les barrages fixes d’Alger pour sensibiliser les usagers de la route à la gravité des accidents de circulations et aux dégâts humains, matériels et économiques qui en résultent dont le facteur humain est souvent la cause, a-t-elle ajouté.

La wilaya d’Alger a enregistré une baisse en matière d’accidents de la route durant le premier semestre de l’année en cours avec un taux de 34,28%, contre 38,79% durant la même période de l’année précédente, a précisé Mme

Ounis, ajoutant que le facteur humain était à l’origine de 94% des accidents, suivi de l’état des routes et des véhicules (4%) et l’environnement (2%).

Au niveau des deux barrages fixes de Douéra et de Beni Messous, la campagne a ciblé particulièrement les conducteurs de bus, eu égard à leur responsabilité envers les voyageurs, outre les conducteurs de camions et de véhicules lourds.

Les conducteurs ont reçu des instructions et des conseils de la part des gendarmes qui insistent à chaque fois sur l’impératif de respecter le code de la route pour préserver leur vie et celle des autres. Pour sa part le capitaine Belghit Samir de la section territoriale de sécurité routière de Reghaia, a fait savoir que l’organisation de cette campagne avait pour but d’atteindre les objectifs tracés par le commandement de la Gendarmerie nationale en matière de sécurité routière, à savoir la réduction

du nombre d’accidents en intensifiant les mesures de prévention, de sensibilisation et de coercition.

Lors de cette campagne, des dépliants seront distribués aux usagers de la route contenant des conseils sur la bonne conduite et les conséquences négatives résultant de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non-respect de la distance de sécurité. (APS)