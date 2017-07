Lutte antitabac : Les lois en fumée

Le dernier rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’épidémie mondiale de tabagisme, publié le 19 juillet, conclut que davantage de pays ont mis en œuvre des politiques de lutte antitabac, allant des mises en garde illustrées sur les paquets aux zones non-fumeurs, en passant par des interdictions de la publicité.

Selon le rapport, environ 4,7 milliards de personnes, soit 63% de la population mondiale, sont couvertes par au moins une mesure globale de lutte antitabac. Par rapport à 2007, quand seulement 1 milliard de personnes et 15% de la population étaient protégées, le chiffre a quadruplé. Les stratégies pour la mise en œuvre de ces politiques ont sauvé des millions de personnes d’une mort prématurée. Cependant, relève le rapport, l’industrie du tabac continue d’entraver les efforts des gouvernements pour appliquer pleinement les interventions qui sauvent des vies et permettent des économies.

En Algérie, la lutte antitabac n’a pas eu de résultat sur le nombre et l’incidence des maladies qui y sont liées, à cause de l’absence ou de la négligence de l’application des dispositions du décret exécutif n°01-285 du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et l’insuffisance d’une véritable implication multisectorielle et d’une adhésion plus large de la société civile.

L’Algérie s’est résolument inscrite dans la lutte contre le tabac en ratifiant la convention cadre de l’OMS de lutte antitabac en mars 2006 par décret présidentiel n° 06-120 du 12 mars 2006, comme la loi 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé a consacré les articles 63, 64, 65 et 66 à la lutte anti-tabac.

En 1999, un comité médical national de lutte anti-tabac a été créé et en 2007, une instruction ministérielle (n° 020 du 23 mai 2007) relative à la mise en place des hôpitaux sans tabac a été promulguée.

Selon les spécialistes de la santé, le tabagisme constitue une épidémie en pleine expansion. Il est à l’origine de plus de 30 maladies, notamment des cancers, tels ceux des poumons, de la gorge, du nez, du col de l’utérus, de la bouche et de la vessie. Ainsi, plus de 30. 000 nouveaux cancers, dont plus de 30% liés au tabac, sont enregistrés chaque année en Algérie, dont 9.000 cancers du poumon. Outre cette grave pathologie, la consommation de tabac provoque des maladies vasculaires, cardiaques, digestives et urinaires.



50% des fumeurs meurent prématurément



Des études réalisées ont conclu que 40% des hommes adultes et 9% des femmes fument en Algérie. L’OMS en Algérie, qui a appelé au renforcement des moyens de lutte antitabac en impliquant toutes les parties concernées, relève que le tabagisme provoque un décès toutes les six secondes. Près de 50% des fumeurs meurent prématurément à cause des maladies liées à la consommation du tabac. Celui-ci entraîne aussi des coûts considérables pour les familles, les entreprises et les gouvernements. Des études ont démontré que des taxes de 50% permettraient à l’ensemble des pays de réduire de 49 millions le nombre des fumeurs au cours des trois prochaines années et de sauver ainsi 11 millions de vies.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS a déclaré que «dans le monde entier, les gouvernements ne doivent pas perdre de temps pour intégrer toutes les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans leurs programmes et politiques nationaux de lutte contre le tabagisme. Ils doivent aussi prendre des mesures autoritaires contre le commerce illicite du tabac, qui aggrave et exacerbe l’épidémie mondiale de tabagisme et les conséquences aux niveaux sanitaire et socioéconomique.»

Wassila Benhamed