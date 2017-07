Noyades : des chiffes alarmants

En mer, en lac ou en piscine, l’été est la saison des baignades. Mais au cours de cette période de fortes chaleurs, les noyades sont responsables de nombreux décès accidentels, tant chez les enfants que chez les adultes. Tous les âges et tous les lieux de baignade y sont concernés.

Pour cette saison estivale pas moins de 36 personnes ont péri noyées, dont 21 noyades dans des plages interdites à la baignade et ce, durant la période comprise entre le 1er juin et le 11 juillet 2017, contre 28 décès enregistrés durant la même période de référence en 2016, selon un bilan rendu public par la Protection civile.

Le colonel Achour Farouk, sous-directeur chargé des Statistiques et de l’Information, qui a insisté sur le respect des consignes de la Protection civile, a précisé que sur les 15 décès recensés au niveau des plages autorisées à la baignade, 8 noyades sont survenues en dehors des horaires de surveillance.

Avec 8 décès, dont 3 survenus au niveau des plages non autorisées à la baignade et 3 autres dans celles autorisées mais en dehors des horaires de surveillance, Boumerdès occupe la tête du peloton des wilayas concernées par ce bilan, suivie de Mostaganem avec 7 décès, dont 6 enregistrés dans les plages interdites à la baignade, puis de Skikda avec 3 décès, également comptabilisés dans cette catégorie de plages.

Par ailleurs, 59 personnes ont été sauvées à bord d’embarcations diverses, dont 54 dans la seule wilaya de Béjaïa, tandis qu’une personne a été blessée par un engin nautique, a encore précisé le colonel Achour.

Toujours selon la même source pas moins de 1.151 personnes parmi les baigneurs ont été sauvées d’une mort certaine au niveau des plages de la wilaya d’Oran depuis le début de la saison estivale.



L’imprudence, à l’origine du drame



Sur un total de 2.645 interventions effectuées pour la même période, 1.151 personnes ont été sauvées d’une mort certaine grâce au dispositif de surveillance des 33 plages autorisées à la baignade du littoral oranais, a indiqué la même source, ajoutant que 1.302 personnes ont reçu des soins sur place tandis que 190 ont été évacuées vers les centres de soins.

Par ailleurs, les mêmes services ont déploré le décès de trois personnes par noyade dont deux cas survenus au niveau des plages non surveillées.

L’imprudence et le non-respect des lois et règles, deux facteurs primaires, y sont pour beaucoup concernant ces cas. Faire respecter les règles reste, pour le colonel Achour, une mission «très difficile». «Chaque année l’imprudence des citoyens nous coûte cher», dit-il, rappelant ainsi que la Protection civile a perdu durant la saison dernière deux de ses éléments lors des opérations de sauvetage de noyade à Béjaïa et à Annaba.

Il faut dire que sans les interventions salutaires des éléments de la Protection civile, le bilan aurait été encore plus lourd.

Un bilan qui enregistre une fréquentation du littoral algérien de l’ordre de 19.159.114 estivants, alors que les éléments de cette institution ont effectué 13.454 interventions ayant permis de sauver 8.397 personnes de la noyade et de soigner sur place 4.036 autres, tandis que 910 autres ont dû être évacuées vers les centres de soins.

Compte tenu du nombre élevé des victimes, trois décès par jour en moyenne entre juin et septembre 2016, le maintien et le renforcement d’une campagne annuelle de prévention des noyades doivent rester une priorité, ces décès étant en grande majorité évitables.

Les stratégies de lutte contre les noyades doivent être globales, passant par la réglementation et les campagnes d’information : une seule action ne suffit généralement pas. L’évaluation comprenant la mesure de l’efficacité de ces actions de prévention est un élément essentiel de la lutte contre les noyades qu’il faut développer.

S. S.