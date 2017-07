MCO : Sept joueurs des U21 promus

L'équipe des moins de 21 ans du MC Oran, détentrice de la Coupe d'Algérie de sa catégorie et vice- championnat d'Algérie, a été récompensée pour son parcours de premier ordre lors de l'exercice passé avec la promotion de pas moins de sept joueurs de son effectif parmi le groupe professionnel du club de Ligue 1 Mobilis de football en prévision de la nouvelle saison. L'entame lundi de la préparation est marquée par la présence de sept éléments de l'équipe des U21 oranaise aux entraînements que dirige le nouvel entraîneur, le Tunisien Mouaz Bouakkaz. une nouvelle qui a enchanté les milieux mouloudéens ayant longtemps revendiqué la réhabilitation de la formation dans un club qui a enfanté par le passé de nombreuses stars du football algérien.

Cette revendication est confortée par l'échec de la politique menée jusqu'ici par les différents présidents qui se sont succédé aux commandes du club, dont l'actuel Ahmed Belhadj dit «Baba», une politique accordant la priorité au recrutement des joueurs de renom.

Et même si la trésorerie du club phare de la capitale de l'Ouest du pays a consenti des efforts financiers énormes pour répondre, des années durant, aux exigences des joueurs recrutés de différents horizons, il n y a pas eu un retour de l'ascenseur. La preuve : le Mouloudia d'Oran n'a remporté aucun titre depuis 1996, soit depuis son quatrième trophée en coupe d'Algérie, alors que sa dernière consécration en championnat national remonte à 1993. Les sept heureux promus en équipe fanion cet été sont : le gardien de but Della, le défenseur Blaha, le milieu de terrain Gaid et les attaquants Frifer, Hamidi et Belal.

En parallèle, cinq nouvelles recrues sont venues renforcer les rangs des Hamraoua, à savoir Ouchen (ex-O. Médéa), Mekkaoui (ex-RC Relizane), Lakhdari (ex-MO Béjaïa), El Amali (ex-USM Bel Abbès) et Tiaiba (ex-Shahania/Qatar). L'opération de recrutement n'est certes pas clôturée, mais si l'on se réfère au président du MCO, il ne devrait pas y avoir encore beaucoup d'autres joueurs à intégrer dans les rangs de la bande à Bouakkaz, «afin de donner la chance aux jeunes promus du cru d'avoir un temps de jeu conséquent dans la cour des grands», a-t-il précisé.

Cette nouvelle stratégie est également dictée par les difficultés financières que rencontre le MCO, à l'instar du reste de la majorité des autres clubs de l'élite. Le président Belhadj devra d'ailleurs régulariser d'anciens joueurs du club ayant saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL), pour espérer qualifier ses nouvelles recrues, le MCO faisant partie d'une liste de 12 formations auxquelles la Ligue de football professionnel (LFP) a accordé un ultimatum, qui prend fin jeudi, pour régler leurs contentieux financiers en question au risque d'être interdites de recrutement cet été.