Cherfoui et Hichem Cherif au nasria

Le NA Hussein Dey continue de se montrer très actif en matière de recrutement, en portant à 16 le nombre de joueurs engagés en cette période de mercato estival après avoir fait signer jeudi soir le défenseur Tarek Cherfaoui et l'attaquant Hichem Cherif, a appris l'APS de la direction du club de Ligue 1 algérienne de football. Cherfaoui arrive du club voisin du CR Belouizdad, avec lequel il a résilié son contrat quelques jours seulement après le trophée de la coupe d'Algérie remporté face à l'ES Sétif, tandis qu'Hichem Cherif atterrit chez le club banlieusard de la capitale en provenance du MC Oran. Après une saison moyenne, au NAHD l'on a décidé de faire une véritable mue. Plusieurs joueurs ont été libérés pour laisser place à l'arrivée d'un contingent de nouvelles recrues, dont les plus connues sont, outre Cherfaoui et Hichem Cherif, l'attaquant de la JS Kabylie Mohamed Boulaouidet, le gardien de but du MC Alger Kheireddine Boussouf, et le milieu de terrain de l'USM El Harrach, Chemseddine Harag. Le NAHD se trouve actuellement au Caire où il disputera samedi son premier match pour le compte de la coupe arabe des clubs face à Al Wihda des Emirats arabes unis.