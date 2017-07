Coupe arabe des clubs : Le NA Hussein Dey visera au moins les demi-finales

Le NA Hussein Dey visera «au moins les demi-finales» lors de la Coupe arabe des clubs, prévue en Egypte du 22 juillet au 5 août, a déclaré le buteur et capitaine de la formation de Ligue 1 algérienne de football, Ahmed Gasmi, avant le départ mercredi pour le Caire.

«Certes, la mission sera difficile, mais nous comptons atteindre au moins le dernier carré de l'épreuve. Nous allons affronter des équipes de bon niveau, mais nous croyons en nos capacités de réussir un parcours honorable, en dépit de certains paramètres qui risquent de nous jouer un mauvais tour», a assuré Gasmi. L'attaquant des Sang et Or fait allusion à la courte préparation effectuée par le NAHD en vue de ce rendez-vous, en raison notamment de la fin tardive du championnat algérien clôturé le 14 juin dernier. Outre ce facteur, la direction du club banlieusard de la capitale a opté pour des changements sensibles au niveau de son effectif, en engageant pas moins de 13 nouveaux joueurs. Le nouveau staff technique que dirige l'ex-sélectionneur national adjoint, Nabil Neghiz, aura forcément besoin du temps pour travailler la cohésion au sein de l'équipe. Neghiz lui même a reconnu récemment la difficulté de la mission qui attend les siens en terre égyptienne, en raison d'abord du retard accusé en matière de préparation de ce rendez-vous, et aussi le remodelage qu'a connu le groupe husseindéen. «Je pense que nous accusons un grand retard dans la préparation. Des tournois de cette envergure nécessitent plus d'un mois et demi de travail. La mission est loin d'être facile avec un effectif qui a subi des changements à hauteur de 50% environ», a-t-il avoué.

Lors de la Coupe arabe, relancée par l'Union arabe de football (UAFA) après une absence de quatre ans, le Nasria évoluera dans le groupe A en compagnie du Al Ahly du Caire (Egypte), d'Al-Wihda (Emirats arabes unis) et d'El-Fayçali (Jordanie). Les Sang et Or entameront le tournoi face à Al-Wihda (Emirats arabes unis) samedi prochain. L'Union des associations arabes de football a réservé des dotations financières importantes aux lauréats. A titre d'exemple, le vainqueur touchera une prime avoisinant les 2,4 millions d'euros.