CAF : La CAN passe à l’heure d’été et à 24 équipes

C’est désormais officiel, la Coupe d’Afrique des nations se jouera à 24 équipes, en été (juin-juillet), et dès l’édition 2019. Une vraie révolution dans le monde du football africain. Le président Ahmad Ahmad a donné l’information jeudi 20 juillet avant que la Confédération africaine de football ne publie la décision dans un communiqué, ce jeudi.

C’est une véritable révolution dans le système de la coupe d’Afrique des nations que vient d’entériner le comité exécutif de la CAF, réuni le 20 juillet à Rabat, au Maroc, à l’occasion du premier symposium sur le football africain. «Passage à une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes dès l'édition de 2019 avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet. La compétition continuera à se disputer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines», pouvait-on lire entre sur le communiqué de la CAF portant les différentes résolutions du jour. Cette décision de passer à 24 équipes a été saluée par tout le monde, à commencer par Rabah Madjer, l’ancienne star du football algérien et non moins conseiller technique du président de la FAF, Kheireddine Zetchi. «Je pense qu’il était temps de revoir les choses. Il y a trop longtemps que l’on joue avec 16 équipes et maintenant d’autres pays vont enfin avoir l’opportunité d'y participer», a-t-il déclaré.

Ahmad Ahmad, le nouveau président de la CAF, aura incontestablement marqué de son emprunte son passage à la CAF en décidant d’organiser désormais les phases finales de la CAN à l’heure d’été, «entre juin et juillet», a précisé le communiqué de la CAF, une hypothèse à laquelle s’est toujours farouchement opposé Issa Hayatou durant sa longue période de règne.

Reste maintenant d’être fixé sur l’organisation de la CAN-2019. Alors que le Cameroun s’est vu attribué l’organisation, certaines parties montent déjà au créneau pour dénoncer un retard flagrant dans l’avancement des travaux sur les différents sites du tournoi.

L’Algérie et le Maroc se disent prêts à suppléer le Cameroun en cas de retrait de ce dernier. La CAF a précisé qu’une commission se rendra en septembre au Cameroun pour inspecter le site. Affaire à suivre.

Amar B.