Cameroun : Mandjeck (FC Metz) transféré au Sparta Prague (Bulgarie)

Le milieu défensif international camerounais, Georges Mandjeck, a rejoint le Sparta Prague, a annoncé le club le FC Metz, championnat de France, avec lequel le contrat du joueur cours jusqu'en 2019.

Vainqueur de la coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en février dernier, Mandjeck (28 ans) était arrivé en Moselle en juillet 2015 en provenance de Turquie après avoir évolué à Auxerre (L2), Rennes, Stuttgart ou Kaiserslautern (D1 allemande). Sous les couleurs messines, l'international camerounais a disputé 27 matchs dont 23 comme titulaire en L2 en 2015/16 et 29 matches dont 27 la saison dernière en L1. Douze fois champion de République Tchèque, le Sparta Prague se prépare à disputer le troisième tour de qualification de la Ligue Europa, fin juillet pour l'aller, début août pour le retour.

La sélection du Cameroun est engagée aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football, dans le groupe B, avec l'Algérie, le Nigeria et la Zambie. Après deux journées, les Lions Indomptables occupent la deuxième place avec deux points, derrières le Nigeria, leader avec 6 pts, et devant l'Algérie et la Zambie (1 point). Lors de la 3e journée des éliminatoires du Mondial-2018, prévue début septembre, le Cameroun se rendra à Lagos pour affronter le Nigeria, et l'Algérie ira défier la Zambie.