Boxe, AG élective : Abdeslam Draa, seul candidat en lice

Abdeslam Draa est le seul candidat en lice pour le poste de président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en vue de l’assemblée générale élective (AGE) qui aura lieu le 1er août au Complexe sportif Sveltess de Chéraga (Alger), a appris jeudi l’APS du secrétariat général de la FAB. Abdeslam Draa, représentant de la ligue de Constantine, occupait le poste de 1er vice-président avant d'assurer l'intérim à la tête de l'instance fédérale suite à la suspension prononcée par le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'encontre de Abdelmadjid Nehassia, président de la FAB. «La Commission de candidatures a reçu un seul dossier jusqu'à jeudi à16h00, avant de laisser place à la commission des recours qui aura jusqu'à dimanche pour valider définitivement la candidature de Draa au poste de président de la FAB», a déclaré à l'APS le secrétaire général de la FAB, Taoufik Khatib. Les membres de l'assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), ont retiré samedi dernier leur confiance au président de l'instance fédérale, Abdelmadjid Nehassia. La commission de candidature est composée de Yacine Rechache, Bendidani Said et Belmili Abdelhak, alors que les trois membres de la commission de recours sont : Bachir Haigoun, Kemmouche rabah et Debou Sofiane. Pour rappel, Nehassia avait été élu le 4 mars dernier à la tête de la FAB pour le mandat olympique 2017-2020, en remplacement de Nabil Sadi, déclaré inéligible par la tutelle.