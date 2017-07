MLS : Arbitrage vidéo : à partir du 5 août

La Ligue majeure de football (MLS), qui organise le Championnat nord-américain de football, va utiliser l'arbitrage vidéo à partir du 5 août pour toutes les rencontres de sa saison régulière et des play-offs, a-t-elle annoncé jeudi.

«Conformément aux procédures décrites par l'Ifab, l'organe décisionnel universel des Lois du Jeu, un cinquième membre du corps arbitral, l'arbitre assistant vidéo, situé dans une cabine au stade, aura accès à tous les angles de diffusion disponibles», a expliqué la MLS. «Il contrôlera toutes les actions pour détecter de potentielles erreurs claires et évidentes ou des incidents sérieux qui auraient été ratés, et ce, lors de quatre situations de match: un but, un penalty, un carton rouge direct ou une identité erronée», a-t-elle poursuivi. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) était à l'essai en MLS depuis le début du Championnat-2017.

La date du 5 août correspond à la première journée après le All Star Game, le match qui oppose les meilleurs joueurs de MLS contre le Real Madrid et qui marque la moitié de la saison. «Plus de 100 rencontres ont servi de préparation —dans des stades à travers les Etats-Unis et le Canada —ce qui a offert une formation précieuse aux arbitres assistants vidéo et aux arbitres», a précisé la MLS.

La VAR était déjà utilisée depuis cette saison dans le Championnat d'Australie et sera adoptée pour la saison 2017-18 au Portugal et Allemagne. Elle a été expérimentée pour la première fois dans un tournoi international en juin lors de la Coupe des Confédérations organisée en Russie. Son utilisation avait été «un grand succès» selon le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino.