Assurance agricole : Gérer le risque

En Algérie, selon les statistiques, l’agriculture représente entre 8 et 12% du PIB. Elle occupe plus de deux millions de personnes et fait vivre plus de 20% de la population. Comparée aux autres secteurs de l’économie, l’agriculture présente certaines spécificités ; elle est exposée à des risques d’exploitation particuliers concernant les cultures engendrées, essentiellement, par les aléas climatiques et les catastrophes naturelles, sans négliger bien sûr les maladies qui peuvent aussi nuire considérablement à la production et, par conséquent, au revenu et au bien-être des agriculteurs.

Or les statistiques concernant les polices d’assurance n’incitent pas à l’optimisme, dans la mesure où le nombre de personnes qui ont recours à ce type d’assurance se comptent sur les doigts d’une seule main. C’est un problème qui mérite d’être débattu, étudié et examiné avec beaucoup de sérénité et d’acuité, tout en s’interrogeant quant à la persistance à ignorer cette procédure.

Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas vraiment conscients de l’importance du suivi des nouvelles techniques, notamment celle liée à l’assurance, comme c’est le cas de plusieurs régions où nous avons eu l’occasion de faire un constat des lieux suite aux différentes visites menées par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. En effet, des éleveurs refusent de vacciner leur bétail, sous prétexte que celui-ci est destiné à l’abattage. C’est idem pour les agriculteurs qui ont des exploitations qui ont coûté cher et qu’aucune raison ne les empêcherait de contracter une police d’assurance. Ils répondent toujours par la négative, parce que, pour eux, c’est à l’Etat de faire cela. Il faut dire que ce comportement est absurde. Avec la vision actuelle de l’Etat, de faire du secteur de l’agriculture un secteur créateur de richesse pour l’économie nationale pour pallier celui des hydrocarbures, par l’autosuffisance interne d’une part, et par le passage à l’exportation d’autre part, les agriculteurs et éleveurs doivent prendre conscience de l’importance de l’assurance. Il faut qu’ils sachent que l’assurance est une obligation. Si l’éleveur a sa propre assurance il n’aura pas à s’inquiéter et il n’attendra pas l’aide et l’indemnisation de l’Etat. Il se dirigera directement vers l’agence d’assurance pour lui rembourser ses pertes. Certes, l’Etat ne ménage aucun effort pour booster ce secteur à travers les subventions, les aides, les indemnisations… Pour preuve, l’instruction donnée par le président de la République, par le biais du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche M. Abdelkader Bouazghi, qui s’est rendu avant-hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, plus précisément dans les villages qui ont été ravagés par les incendies durant toute une semaine, pour s’enquérir des conséquences, pour passer le message et les décisions du président relatives à l’indemnisation, mais surtout pour tranquilliser, rassurer et traduire le « soutien absolu » de l’Etat par le biais du ministère. A son tour, le ministre de l’Agriculture, bien qu’il soit depuis peu à la tête de ce secteur, et lors de notre déplacement avec lui dans la wilaya de Tizi-Ouzou, nous avons constaté sa grande volonté à mettre en œuvre le programme du président de la République et le plan d’action du gouvernement pour ce secteur clé de l’économie algérienne. Il s’est rapproché de plus près de ces agriculteurs et éleveurs, pour mieux les écouter, prendre connaissance de leurs préoccupations, notamment pour trouver un terrain d’entente et de collaboration qui mène à booster le secteur pour atteindre les espérances attendues. La même situation a été enregistrée en 2015 chez les éleveurs, lors du ravage causé par l’épizootie de la fièvre aphteuse où l’Etat a pris en charge l’indemnisation de toutes les pertes à l’échelle nationale. Par contre, il est important de dire que si ces agriculteurs et éleveurs avaient une police d’assurance, cela aurait facilité la tâche à l’Etat.



Sensibiliser



Les spécialistes du secteur nous disent qu’on ne peut pas développer notre agriculture si on ne provoque pas « une révolution dans les mentalités ». « Les schémas classiques » qui ont prévalu jusque-là dans l’activité agricole d’une manière générale ont largement atteint leurs limites. L’agriculture en Algérie est en voie de modernisation. Il y a des exploitations modernes qui commencent à naître à travers le territoire national, donnant l’occasion à des agriculteurs de prouver une compétence avérée et encourageante. Mais il persiste encore une

« culture » qui empêche les gens de se débarrasser de certains réflexes négatifs qui font toujours obstacle à la promotion de notre agriculture. De ce fait, des stratégies s’imposent pour faire face, ou du moins réduire les conséquences des risques auxquels sont exposés les agriculteurs et dont l’intervention des pouvoirs publics est incontournable. L’une des stratégies à mettre en œuvre est de promouvoir les programmes d’assurance qui peuvent apporter des opportunités pour gérer efficacement les risques dans ce secteur vital. Ainsi, il est « important et primordial » d’accroître les campagnes de sensibilisation menées dans ce sens, pour inciter tous les gens qui relèvent du secteur (agriculteurs, éleveurs…) sur l’importance de cette opération afin de pouvoir incruster cette culture chez eux.



Un chiffre d’affaires en augmentation



Par ailleurs, la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) a enregistré un chiffre d'affaires de 13 milliards de DA en 2016, en hausse de 2% par rapport à 2016. Mais ce chiffre reste en deçà des attentes, selon le bilan de la CNMA. Au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires de cette dernière avoisine les 13 milliards de DA contre 12,5 mds de DA en 2015, avec une hausse de 2%. Chérif Benhabiles a souligné que malgré les progrès, la hausse enregistrée demeure «insignifiante». «Cette évolution reste appréciable par rapport au marché national des assurances qui s'est accru de 0,8% seulement en 2016».

D'après les chiffres du bilan, les sinistres déclarés ont aussi légèrement évolué en passant de 7,240 mds de DA en 2015 à 7,383 mds de DA en 2016, soit une hausse de 1%.

Les indemnisations, quant à elles, ont atteint 6,803 mds de DA en 2016 contre 6,719 mds en 2015, en hausse de 1,25%. Le bilan fait également état d'une évolution de 31% sur un an de la marge d'assurance nette en 2016 (1,25 milliard de DA).

Kafia Ait Allouache