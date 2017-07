Eclairage : moraliser

La consolidation de la sphère financière et économique figure parmi les principaux axes du plan d’action du gouvernement. Aussi, l’importance stratégique de ces deux composantes se traduit à travers les mesures annoncées par le Premier ministre qui a fait part d’une série de lois destinées, dans leur ensemble à la moralisation de l’économie dans toute sa dimension, notamment, en ce qui concerne les relations entre l’administration et l’usager. Une nécessité de premier ordre qui se justifie par la nature des défis et des enjeux dictés par le contexte. En somme, la démarche vise à asseoir les règles de bonne gouvernance, d’éthique d’économie et, en définitive, à assainir cette dernière de comportements néfastes et leurs interactions, à l’origine de la prolifération de maux et de pratiques qui n’ont fait que nuire au secteur des affaires. De toute évidence, on ne parle pas ici d’un tour de passe-passe, car l’entreprise relève de longue haleine, mais surtout de bonnes volontés et de prédispositions à opérer cette mutation. Une véritable épreuve car c’est le fonctionnement de tout un système qui appelle à être revu, recadré, réorienté dans le sens d’une économie transparente et efficiente. Cet effort visant le redressement de l’économie nationale, au plan la productivité, mais aussi de l’amélioration, de la modernisation des outils de gestion et des principes de son fonctionnement reste tributaire, le Premier ministre l’a bien souligné, d’une reconsidération des missions des administrations publiques. En fait, la stratégie d’investissement telle que conçue dans le nouveau modèle de croissance économique dépendra, entre autres, d’une refonte de la gouvernance des secteurs en ce qui concerne les missions des opérateurs et des plans de financement afin d’améliorer l’efficacité économique et concurrentielle de leur société, mais aussi, la responsabilisation des managers. Le plan d’action du gouvernement plaide également pour une «clarification des relations entre l’Etat actionnaire et les opérateurs à travers des contrats de plan fixant les objectifs à atteindre pour l’opérateur, notamment en matière de satisfaction des besoins de la population et de niveau de qualité du service et les contreparties accordées par l’Etat (augmentations de capital, garanties du Trésor, compensation du coût des obligations du service universel)». L’autre action inscrite sous ce chapitre consistera en la révision du code civil, dans son volet transactions financières, et le code de commerce, en ce qui concerne les contrats, et répression de l'infraction à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux. Des aménagements qui rejoignent l’effort d’assainissement de l’économie nationale et de consolidation des instruments de mise en œuvre du plan de croissance, notamment l’administration appelée à assumer de nouvelles missions dans cette phase de transition.

D. Akila