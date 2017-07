Structures d’accompagnement dans trois pôles urbains à Constantine : L’état débloque 10 milliards DA

Une enveloppe financière de près de 10 milliards de dinars a été allouée par les pouvoirs publics pour la réalisation de structures d’accompagnement dans trois pôles urbains de la wilaya de Constantine, a appris l’APS hier auprès de responsables de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Ce budget «conséquent» a été réservé pour la réalisation de sept lycées, sept collèges d’enseignement moyen (CEM), une vingtaine d’écoles primaire et de deux sûretés urbaine, a souligné la même source, précisant que ces structures seront implantées aux villes Ali Mendjeli, Massinissa et Ain Nehas. Faisant part de l’importance de ces équipements dans la structuration de ces villes au triple plans urbain, social et sécuritaire, la même source a indiqué que les travaux de réalisation ont été déjà achevés dans cinq établissements scolaires, alors que le reste des projets est en phase de conclusion des procédures administratives préalables au lancement des chantiers. Le lancement du restant des projets devra avoir lieu «avant le mois de septembre prochain», a-t-on affirmé à l’OPGI, précisant que l’implantation de ces structures avait été décidée selon une étude «prospective» prenant en considération les plans d’extension urbains en cours. Dans ce sens, les responsables de l’OPGI ont indiqué qu’une importante partie de ces structures d’accompagnement dont des écoles primaires notamment seront achevées parallèlement aux programmes de logements à réceptionner d’ici la fin d’année en cours. L’inscription de ce programme de structures d’accompagnement au profit de la wilaya de Constantine répond à un souci majeur en rapport avec l’amélioration des conditions de vie de la population et s’inscrit en droite ligne avec le programme d’aménagement du territoire que les pouvoirs publics s’attellent à «confectionner». (APS)