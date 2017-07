Agriculture : Relance de la filière lait

L'Algérie se place au 3e rang mondial en matière d’importation de lait et de produits laitiers, après l’Italie et le Mexique avec une facture qui est passée de 1 milliard de dollars en 2015, à 849,2 millions de dollars en 2016.

Le lait constitue un produit de base dans le modèle de consommation algérien, et pourtant l'Algérie se place au 3e rang mondial en matière d’importation de lait et de produits laitiers, après l’Italie et le Mexique. En effet, la filière lait en Algérie se trouve actuellement dans une phase critique, face à une production locale insuffisante, aggravée par un taux de collecte très faible et une augmentation des prix de la matière première sur les marchés internationaux.

Cette situation, que connaît actuellement la filière lait, a été le principal sujet abordé lors du conseil interministériel tenu lundi dernier, dans le but de relancer de la filière lait, d’assurer l’approvisionnement régulier en lait et d’éviter la perturbation de la production et pourquoi pas réaliser l’autosuffisance nationale.

Le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, a examiné de près la situation de la filière lait en présence des ministres des Finances, de l'Industrie et des Mines, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, du Commerce, et des Ressources en eau.

Les exposés présentés par les ministres de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de l'Industrie et des Mines et du Commerce ont soulevé les multiples contraintes et dysfonctionnements qui caractérisent cette filière. Le Premier ministre a instruit le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à l'effet de procéder à la constitution d'un groupe d'experts avec pour missions principales, d'étudier les conditions qui président au fonctionnement de l'ensemble des activités liées à la filière lait dans les différents volets et segments.

Notant que le gouvernement a décidé, en 2015, de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l'investissement dans la production laitière et de l'alimentation. Ces mesures s’inscrivent dans l’objectif de réduction substantielle du recours à l’importation de la poudre de lait, d’ici 2019, à 50% et de promouvoir la production et les investissements nationaux dans ce domaine.

Le gouvernement a dégagé une enveloppe financière de plus de 200 milliards DA sur les cinq prochaines années pour relancer la filière lait. Environ 90% de cette enveloppe ont été accordés en subvention pour la production du lait cru. Par ailleurs, d'autres mesures de facilitation à moyen terme ont été prises par le gouvernement afin d'asseoir une stratégie de relance de la filière lait. Il s'agit notamment de l'accès des professionnels de la filière lait au foncier agricole pour leur permettre d’investir en amont de la filière lait et concourir au développement des grandes cultures (céréales et fourrages).



Diversifier les partenariats avec des pays leaders en la matière



Les pouvoirs publics ambitionnent, dans ce cadre, de promouvoir la création de fermes «modernes intégrées» pour l’élevage bovin laitier et la production de céréales et de fourrages dans le cadre de contrats-programmes.

Les élevages intégrés de bovins laitiers et de production fourragère seront aussi encouragés dans le cadre de la mise en valeur et de la résorption de la jachère. Une nomenclature de soutien plus adaptée est également prévue pour le développement des cultures fourragères.

Il y a lieu de souligner que la facture d'importation de lait a reculé à 849,2 millions de dollars (usd) en 2016, contre un milliard usd en 2015, soit une baisse de 18,66%.

Les quantités importées de ce produit (lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières utilisées comme intrants) ont également reculé pour s'établir à 358.943 tonnes (t) contre 372.126 t, soit une réduction de près de 3,54%. En effet le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis) a indiqué que cette réduction de la facture d'importation s'explique non seulement par le recul des quantités importées, mais aussi par la chute des prix à l'importation par l'Algérie de cette denrée alimentaire.

Durant les dix premiers mois de l'année 2016, le prix moyen à l'importation par l'Algérie des poudres de lait s'est établi à 2.311 usd/t contre 2.834 usd/t à la même période de 2015, soit une baisse de 18,5%. Rappelons que l'Algérie est classée parmi les plus gros consommateurs de lait au monde, avec 130 litres par habitant. Elle importe environ 60% de ses besoins, dont 330.000 tonnes de poudre de lait.

L'objectif principal de l'Algérie est de produire quantitativement et qualitativement afin de réduire la facture d'importation.

C’est dans ce cadre que l’Algérie multiplie les partenariats avec des pays leaders en la matière, comme par exemple l’accord d'investissement d'un montant de 250 à 300 millions de dollars (environ 25 à 30 milliards de dinars), pour la réalisation de plusieurs projets agricoles dans la wilaya d'Adrar (Sud) a été signé cette semaine à Alger, entre le groupe laitier algérien privé Tifralait et le groupe agricole international américain, ainsi que le partenariat convenu avec la Pologne et la France pour la production de poudre de lait.

Sarah A. Benali Cherif