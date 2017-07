Pour maîtriser le projet du « Port centre » d’El-Hamdania, M. Tebboune : « mobiliser toutes les ressources »

Renforcer la participation des entreprises publiques nationales dans les différentes phases de réalisation de ce projet, notamment dans les segments où le savoir-faire algérien est avéré.

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier à Alger un Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation du projet de réalisation du «port centre» d'El Hamdania (Tipasa) en présence des ministres des Affaires étrangères, des Finances et des Travaux publics et des Transports, indique un communiqué des services du Premier ministre. Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports sur les conditions de prise en charge et d'évolution de ce projet, le Premier ministre est intervenu pour faire état d'un certain nombre de recommandations et de décisions destinées à en faciliter la mise en œuvre, précise la même source. A ce titre, il a notamment appelé à «renforcer la participation des entreprises publiques nationales dans les différentes phases de réalisation de ce projet, notamment dans les segments où le savoir-faire algérien est avéré» et à «mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour la libération de l'emprise du projet». Le Premier ministre a, enfin, invité tous les acteurs impliqués à «mobiliser leurs ressources en vue de contribuer à la maîtrise de ce projet vital pour le développement économique du pays». (APS)