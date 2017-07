M. Gaïd Salah remet le prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique 2017, « Notre Armée : un trésor humain polyvalent »

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, hier à Alger, une cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique l'année 2017, au cours de laquelle ont été remises des attestations et des rétributions pécuniaires aux lauréats, a indiqué un communiqué du MDN.

Dix œuvres, individuelles ou collectives, ont été primées, à l'occasion de cette 6e édition du prix de l'ANP, dont une en sciences militaires, 3 en sciences technologiques, une en sciences médicales, deux en sciences sociales, une en sciences humaines et deux œuvres d'art.

Le général de corps d’Armée a attribué, par la même occasion, des attestations de reconnaissance aux responsables et représentants des structures ayant participé avec efficience aux festivités commémorant le 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a souligné la même source.

La cérémonie a vu la présence du Commandant de la Garde républicaine, les Commandants de Forces, le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1re Région militaire, le Secrétaire général du MDN, les Chefs de Départements, les Directeurs et Chefs de Services Centraux au MDN, les membres de la Commission du Prix de l’ANP, les membres de jury militaires et civils, ainsi que les chefs de structures d’appartenance des lauréats.

La cérémonie a été ouverte par une allocution prononcée par M. Gaïd Salah, à travers laquelle il a salué le contenu du message du Président de la République, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, où il «a mis en valeur le rôle de l’ANP dans la préservation de l’intégrité territoriale de notre pays et de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens».

«Je saisis cette opportunité pour saluer grandement le contenu du message de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, en cette date, si chère aux cœurs de tous les Algériens, à travers lequel il n’a pas manqué de mettre en valeur le rôle de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, dans la préservation de l’intégrité territoriale de notre pays et de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, la gratifiant, au nom du peuple algérien, pour le courage, le professionnalisme et le sens du sacrifice par lesquels elle a réussi, avec le concours des différents services de sécurité, à prendre largement le dessus sur les derniers groupuscules terroristes dans notre pays, rendant hommage, à cette occasion, aux âmes des martyrs du devoir national qui ont donné de leur vie dans la lutte contre le fléau du terrorisme abjecte», a-t-il déclaré.

«Son Excellence, Monsieur le Président de la République a également salué les efforts et l’efficacité de nos Forces Armées et de nos services de sécurité mobilisés le long de nos frontières pour la sauvegarde de notre territoire contre toute tentative d’intrusion criminelle quelle qu’en soit la forme», a encore souligné M. Gaïd Salah. Présentant ses sincères félicitations aux lauréats, il a réitéré le «soutien continu du Haut Commandement de l’ANP à ce genre d’efforts, afin d’encourager la concurrence honnête dans le domaine du travail intellectuel, de la recherche scientifique et le développement de la créativité chez les personnels». «Nous nous sommes appuyés, en continuant d’appliquer la stratégie de rehaussement des capacités de l’ANP, digne héritière de l’ALN, aux rangs tracés et visés, sur une voie rationnelle et clairvoyante, bâtie sur la composante humaine, compétente, qualifiée et consciente de la sensibilité des missions qui lui sont confiées», a-t-il relevé. «Dans cette optique, nous avons œuvré à activer tous les facteurs permettant de remporter cet enjeu vital, nous avons, jusque-là, franchi de grands pas sur le chemin de la réalisation de cet objectif, et nous avons pu, avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant, à faire acquérir à notre Armée un trésor humain polyvalent, aux compétences et talents avérés, sachant donner à la responsabilité et au devoir national leurs justes valeurs», a indiqué M. Gaïd Salah. Il a ajouté que «dans la lumière de cette vision clairvoyante et perspicace, la science occupe une place notable au sein de l’ANP, le savoir jouit de l’intérêt qu’il mérite et le critère intellectuel dispose d’une très haute classe». «À ce titre, nous avons œuvré à aller de l’avant sur le chemin de la concrétisation des bases de cette vision clairvoyante et perspicace, car nous sommes fermement convaincus que telles sont les normes sur lesquelles se bâtit la force des armées et grâce auxquelles elle se hausse, et ce sont des impératifs qui exigent la maîtrise de tous les moyens et les sources de savoir et de réflexion au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale», a conclu M. Gaïd Salah. (APS)