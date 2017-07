Accident de la route sur l’autoroute Zéralda-Boumerdès : Un fonctionnaire de police trouve la mort

Un fonctionnaire de police a trouvé la mort et deux autres personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu hier matin sur l’autoroute Zéralda-Boumerdes, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Un fonctionnaire de police a trouvé la mort et deux autres personnes ont été blessées à la suite d’une collision entre un véhicule de la DGSN et un camion de transport survenue aux environs de 11h00 à proximité du tunnel de Khraissia, a précisé le communiqué, soulignant que «les deux blessés ont été évacués vers l’hôpital».(APS)