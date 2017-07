DGSN, M. Hamel : promotion des droits de l’homme par la modernisation de la formation

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en avant «l'intérêt accru» qu'il accorde à la promotion des droits de l'homme dans les rangs de la police, à travers la modernisation du système de formation, «à même de garantir la mise en œuvre des lois de la République». La DGSN a rappelé que son processus visant à promouvoir les principes des droits de l'homme au sein de la Police nécessitait «la modernisation de la formation en assurant la mise en œuvre des lois de la République auxquelles à appelé le Président de la République pour préserver la dignité de l'homme, sa liberté et ses droits, en tant que base pouvant édifier l'État et instaurer la démocratie à même d'établir la bonne gouvernance».

Pour ce faire, «les étudiants stagiaires au sein des écoles de Police sont informés des directives du Général Major, le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, relatives au respect des principes des droit de l'homme conformément aux lois de la République, en sensibilisant constamment à la nécessité d'en tenir compte, lors de l'accomplissement des missions des agents de police, d'autant que ces dernière sont axées, en premier lieu, sur l'État de Droit, ainsi que sur la dignité du citoyen», note le communiqué.

«Pleinement imprégnés des principes de droits de l'homme, lesquels sont enseignés dans tous les programmes du corps de la police, les policiers maintiennent leur engagements à respecter les directives de leurs haut Commandement en cette matière», dont le but est de «préserver les vies des citoyens et leurs biens par tous les moyens juridiques, outre l'action de proximité efficace». En consécration du slogan «L'État de Droit commence dans les rangs de la police», M. Hamel a récemment annoncé la création d'un nouveau bureau réservé aux droits de l'homme, une démarche qui traduit la volonté de la DGSN. «Dans l'optique de professionnaliser le métier de policier, notamment dans son interaction avec la société à même de préserver les citoyens et leurs biens conformément aux exigences de la modernisations dans le respect de la loi et de la déontologie, la DGSN a procédé à consolider le principe des droits de l'homme en tant que mécanisme, à travers lequel la sage et clairvoyante direction vise à préserver la dignité du citoyen», ajoute la même source, indiquant qu'elle «était et elle est toujours première dans la concrétisation du respect des principes des droits de l'homme, d'autant qu'elle représente une institution réglementaire dont l'objectif principal est la protection des citoyens et leurs biens».

Dans ce sens, la DGSN avait adopté plusieurs politiques et mesures liées aux droits de l'homme, traduites essentiellement par l'action policière administrative et sur terrain, à l'instar de la «police de proximité», «la création de bureaux d'écoute», «l'organisation de journées d'information et de sensibilisation périodiques au niveau central et local», outre «la réponse aux requêtes et les enquêtes sur les dépassements de certains membres de la police», ainsi que «la mise en place de mécanismes techniques et d'une technologie intelligente au niveau des centres de la Sûreté nationale» contribuant à offrir de meilleures prestations aux citoyens et prendre en charge tous les droits et garanties aux individus placés en garde à vue». (APS)