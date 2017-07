Jumelage institutionnel entre l’Algérie, l’Allemagne et la France : Lancement aujourd’hui d’un projet dans les Tics

Un projet de jumelage institutionnel en matière de développement des technologies de l'information et de la communication entre l'Algérie, l'Allemagne et la France sera lancé, aujourd’hui au Cyber parc de Sidi Abdellah à Alger, a indiqué hier un communiqué de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT). «Dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), un nouveau projet de jumelage institutionnel est lancé entre l'ANPT et un consortium européen constitué du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, en sa qualité de chef de file, et de la Fondation Sophia Antipolis (FSA) de France en tant que partenaire junior», précise la même source. La cérémonie de lancement officiel de ce jumelage se tiendra au siège de l'ANPT, en présence de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O. Rourke, comme elle verra la participation exceptionnelle du Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Intitulé «Appui au ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN) dans la mise en place d'un écosystème favorisant le développement des TIC en Algérie», le projet ambitionne «de développer des activités économiques basées sur les TIC et les usages correspondants visant à contribuer, ainsi, à la mise en place de cet écosystème», relève le communiqué. «La mise en œuvre de ce jumelage permettra d'améliorer le réseau partenarial dans une finalité d'innovation, de renforcer l'encadrement de la recherche-développement des TUIC, de revisiter le processus d'incubation et de redynamiser le Cyber parc de Sidi Abdellah», ajoute la même source. Le séminaire de lancement de ce jumelage constituera pour les organisateurs une opportunité pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les résultats attendus de ce projet. (APS)