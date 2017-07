Réalisation des Objectifs de développement durable : L’Algérie sur la bonne voie

Les réalisations de l'Algérie en matière de démocratie participative, de gratuité des prestations dans le domaine de la santé et de l'éducation, de logement, de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la solidarité nationale et d'égalité homme-femme ont été mises en exergue lors des travaux du Forum régional sur le renforcement des capacités de suivi de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) qui ont débuté mardi à Amman. La délégation algérienne participant aux travaux du Forum régional sur le renforcement des capacités de suivi de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) qui ont débuté mardi à Amman, a affirmé que l'Algérie était sur la bonne voie quant à la réalisation des ODD à l'horizon 2030. Dans son intervention devant les participants, le membre du Conseil de la nation, Abdelouahab Benzaïm, a précisé que «l'Algérie est attachée à la réalisation des Objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies à l'horizon 2030» et «elle est sur la bonne voie grâce à ses politiques de développement social et économique qui répondent aux besoins des citoyens et garantissent la justice sociale». Le sénateur a mis en avant les réalisations de l'Algérie en matière de démocratie participative, de gratuité des prestations dans le domaine de la santé et de l'éducation, de logement, de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la solidarité nationale et d'égalité homme-femme. Pour sa part, la sous-directrice de la prospective et de la veille démographique au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Nadia Djeraoune, a mis en exergue les efforts de l'Algérie en faveur de la réalisation des ODD, précisant que les parties concernées avaient mis en place de nombreux programmes de développement, le dernier en date étant le Programme quinquennal de soutien à la relance économique 2015-2019.

Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en collaboration avec son bureau régional pour les Etats arabes et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce forum de trois jours vise à passer en revue les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement dans les pays arabes (Déclaration du Caire 2013) et à renforcer la compréhension des ODD prioritaires. Il vise également à étudier les dispositions et outils institutionnels favorisant la réalisation des ODD définis par la Conférence internationale sur la population et le développement et à s'entendre sur un calendrier et un plan d'action. (APS)