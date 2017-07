Ministère de la Santé - syndicats : Échange sur les approches du secteur

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu, hier, les secrétaires généraux de la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FNTS/UGTA), et du Syndicat national des professeurs d'enseignement paramédical (SNPEPM), respectivement Amara Rachid et Benyoucef Benyoucef, dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux, indique un communiqué du ministère. L'audience du ministre de la Santé avec le secrétaire général FNTS/UGTA a été marquée par un «échange de points de vue concernant les approches stratégiques devant conduire à un système de santé performant digne de notre grande Algérie comme affirmé par le ministre de la santé», note la même source. Mettant en exergue le fait que la FNTS/UGTA «est un syndicat représentatif de toutes les composantes du système national de santé et que en tant que partenaires social», M. Amara a fait part de son «engagement à travailler la main dans la main pour moderniser le secteur de la santé». De son côté, M. Hasbellaoui a affirmé que «les avancées enregistrées seront consolidées et les acquis préservés et les portes du dialogue resteront ouvertes», souligne le communiqué. Par ailleurs, le secrétaire général du SNPEPM a été également reçu par le ministre dans le cadre de «prise de contact», au cours de laquelle il s'est félicité de cette initiative «qui témoigne d'une volonté sincère d'arriver à un partenariat durable». À cette occasion, le ministre de la Santé «a insisté sur le fait que tous les chantiers seront suivis sérieusement et finalisés», ajoutant que «le dossier des problèmes qui minent le fonctionnement des instituts supérieurs de formation paramédicale est prioritaire, car il conditionne le devenir de la formation paramédicale et celui des formateurs en même temps», ajoute la communiqué. Les deux parties sont convenues, à cet effet, de «ne ménager aucun effort pour la résolution rapide des problèmes dans le cadre d'un dialogue sérieux, permanent et responsable», souligne la même source.(APS)