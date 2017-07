Concours de recrutement des enseignants : 134.192 candidats retenus pour l’examen oral

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a annoncé, hier, que 134.192 candidats ont été reçus à l’épreuve écrite orale du concours de l’Éducation nationale, organisé le 29 juin dernier, soit un taux de 13,30%.

«Ces derniers seront convoqués pour passer l’épreuve orale qui aura lieu les 30 et 31 juillet», a écrit la ministre sur sa page face-book. Ont pris part à ce concours, plus de 700.000 candidats pour postuler à l’un des 10.009 postes ouverts par la tutelle à travers tout le territoire national, dont 4.759 postes de professeur d’enseignement secondaire et 5.250 postes de professeurs d’enseignement moyen.

Le ministère a exigé des candidats désirant postuler au poste de professeur d’enseignement secondaire, d’avoir un diplôme d’ingénieur d’État, une licence ou le mastère. Pour le poste de professeur d’enseignement moyen, il est exigé un diplôme de licence ou le mastère. Pour ce qui est de la répartition des spécialités, il est à relever que les enseignants des matières des mathématiques et de physique sont les plus demandés, avec 764 postes, pour les professeurs de mathématique, et 645 postes, pour les sciences physiques.

Le nombre des postes ouverts pour ces deux matières pour le cycle moyen est de 1.128 postes pour les sciences physiques et 971 postes pour les mathématiques. Pour ce concours 2017, le ministère, faut-il le rappeler, n’a pas ouvert de postes pour le cycle d’enseignement primaire, contrairement au concours 2016, après avoir couvert tous les besoin en enseignant et dans toutes les spécialités en exploitant la plateforme numérique des listes d’attente des reçus au précédent concours.



Clôture de la session spéciale du bac avec près de 80% d’absences



Pour sa part, la session spéciale du bac 2017 a pris fin mardi, après cinq jours d’examen, caractérisés par des absences sans précédent des candidats, notamment les candidats libres. En effet, cette session a vu l’absence de 75.000 candidats libres, alors que les absences parmi les candidats scolarisés ont atteint les 6.000 candidats. En tout, ils n’ont été que quelque 20.800 candidats à s’y présenter.

M. Nedjadi Messeguem, inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, joint par téléphone hier, nous explique qu’«on ne peut pas parler d'échec, à propos de l'organisation de la session spéciale du baccalauréat, même si on y a enregistré près de 85% de candidats absents».

«Il est de notoriété que les candidats libres s'inscrivent au bac et s'absentent le jour de l'examen, mais on ne pouvait pas faire autrement que d'ouvrir cette session spéciale et pour les retardataires et pour les absents», a-t-il indiqué.

Expliquant que c'est pratiquement impossible de déterminer celui qui a été exclu pour cause de retard et celui qui a été absent à la session de juin, le responsable dit que «logiquement, on ne peut pas connaître les retardataires, car lorsque les portes des centres d'examen sont fermées, on ne demande pas qui frappe au portail, sans parler des candidats qui arrivent en retard et qui rentrent chez eux lorsqu'ils voient que la porte du centre est fermée, sans tenter de rejoindre les salles d'examen, puisqu'ils savent pertinemment que cela n'est plus possible.

Comment faire, dès lors, la différence entre celui qui est arrivé en retard, et celui qui ne s'est pas manifesté du tout ?» s'est-il interrogé. «Cela aurait arrangé notre département d'avoir à organiser une session spéciale pour 1.600 candidats seulement qu'on aurait regroupés dans un seul centre par wilaya, mais on aurait commis des injustices à l'encontre de candidats qui sont arrivés en retard sans pouvoir en apporter la preuve», souligne-t-il dans ce sillage.

Aussi, «l'ouverture de la session pour les absents et les retardataires, sans distinction, a été prise pour plus d'équité. On a donné la chance à tous les candidats qui ne se sont pas présentés ou qui sont arrivés en retard, c'est ainsi qu'on a appliqué la décision du Président de la République», a tenu à rappeler M. Messeguem.



Les résultats des deux sessions le 25 juillet



Pour ce qui est des résultats du baccalauréat, ceux-ci seront annoncés le 25 juillet, sur le site de l’Office national des examens et des concours (ONEC), avait précisé, auparavant, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit. Elle a annoncé également que les inscriptions universitaires sont prévues du 1er au 16 août prochain. «L’annonce des résultats du baccalauréat pour l’année scolaire 2016-2017 sera unifiée pour les deux sessions, et aura lieu 25 juillet», a indiqué Mme Benghebrit, dans un message adressé aux candidats de la session spéciale du baccalauréat. Le ministère de l’Éducation nationale avait précédemment fait savoir que les résultats seraient connus fin juillet, alors qu’ils étaient initialement prévus pour le 15 du même mois. De fait, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dû s’adapter à cette nouvelle donne, puisqu’il a été annoncé que la période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août.

Salima Ettouahria