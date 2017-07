Entretiens M. Bensalah - ambassadeur de Russie : Des relations remarquables

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de la Russie à Alger, Alexandre Zolotov, sur les relations bilatérales "remarquables" dans de nombreux domaines, notamment parlementaire, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Les deux parties ont évoqué les "relations bilatérales remarquables et passé en revue certains aspects de la coopération algéro-russe dans divers domaines" précise la même source, ajoutant que les deux responsables ont "réitéré l'attachement d'œuvrer à son renforcement et à son développement, en consécration de l'accord de partenariat stratégique signé par les deux pays". La "coopération parlementaire et la nécessité d'œuvrer à son activation à travers le dialogue, la concertation et l'échange de visites ont été également au menu des discussions".