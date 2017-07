Politique européenne de voisinage : Soutien de l’UE à la diversification de l’économie algérienne

Le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage (PEV) et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, effectue une visite en Algérie pour "réitérer le soutien" de l'Union européenne (UE) à la diversification de l'économie du pays, a annoncé hier la Commission européenne dans un communiqué. "L'UE continuera à soutenir l'Algérie dans ses efforts visant à diversifier son économie et améliorer son environnement des affaires", a déclaré le commissaire Hahn. Rappelant que les priorités de partenariat UE-Algérie adoptées en mars dernier mettent fortement l'accent sur les questions économiques, le commissaire Hahn a jugé qu'"il est maintenant temps de traduire ces priorités en actions et réformes concrètes".

Ainsi, 18 projets à l'appui de la croissance économique totalisant plus de 200 millions d'euros et couvrant différents secteurs allant de l'agro-industrie à la promotion des énergies renouvelables, ont été identifiés.

La visite en Algérie de M. Hahn intervient 4 mois après l'adoption des priorités de partenariat UE-Algérie, qui "a marqué une nouvelle ère dans les relations politiques entre les deux partenaires", a estimé la Commission européenne. En effet, l'Algérie et l'UE ont adopté leurs priorités communes de partenariat lors du Conseil d'Association du 13 mars 2017. Ces priorités de partenariat, définies d'un commun accord dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité, établissent "un cadre de coopération politique renouvelé et une coopération renforcée".