Le Président Bouteflika dans un message de condoléances à la famille du défunt Blaoui Houari : une sommité qui a contribué au développement du goût artistique

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Blaoui Houari, dans lequel il a souligné que «l'Algérie et la scène artistique et culturelle viennent de perdre une sommité qui a contribué, des décennies durant, au développement du goût artistique national et humain».

«C’est avec une profonde affliction que j’ai appris la nouvelle du décès du grand chantre Blaoui Houari, puisse Dieu lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "L'Algérie et la scène artistique et culturelle perdent en lui une sommité qui a contribué, des décennies durant, au développement du goût national et humain. Le défunt était une source inépuisable de créativité qui enrichit le répertoire national avec une variété de compositions musicales de différents styles et genres. De même qu'il a formé plusieurs jeunes talents qui ont brillé sur la scène artistique et contribué à la promotion de la musique dans notre pays. Il fut de cette trempe d'artistes algériens dont les chansons resteront gravées à jamais dans les mémoires", lit-on dans le message. "Blaoui Houari nous quitte aujourd'hui, mais sa musique subtile au rythme raffiné ne cessera de marquer l'histoire de l'art et d'inspirer les créateurs", a ajouté le Président Bouteflika.

Le Chef de l’Etat a adressé ses "condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, à ses admirateurs ainsi qu'à toute la famille artistique, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste Paradis et d’assister les siens en cette pénible épreuve".

Condoléances de M. Bensalah

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Blaoui Houari, dans lequel il a loué les qualités du défunt, "symbole de l'art authentique algérien". Le président du Conseil de la nation a indiqué que l'Algérie avait perdu avec la disparition du défunt "un chantre et un symbole de la musique populaire authentique, ayant contribué à la promotion de ce genre musical à travers des décennies et connu pour sa simplicité, sa modestie et sa grande vigueur". "Il fut l'une des icônes de la musique algérienne ayant su gagner notre estime et notre profonde affection, ce qui lui a valu une place de choix dans le cœur des amateurs de la chanson populaire ainsi que sur les scènes artistique et culturelle nationales", a-t-il écrit dans son message. "En cette triste circonstance, je tiens à vous présenter mes sincères condoléances et ma profonde compassion, tout en priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis, de lui accorder Sa sainte miséricorde et de vous assister en cette douloureuse épreuve."

--------------////////////////////

Le maître du Beldi

La nouvelle de la disparation du maître de la chanson oranaise, le cheikh Blaoui Houari, est tombée comme un couperet, hier, dans le monde de l’art et de la musique.

Ce grand de la musique, qui ne fait plus partie de ce monde, lui qui a résisté longtemps face à la cruelle maladie qui a eu raison de lui et de son corps frêle et décharné, a voulu mourir parmi les siens et entouré de ses enfants et de tous les membres de sa famille qui lui rendaient visite régulièrement, refusant à plusieurs reprises son évacuation dans un établissement hospitalier. Il a rendu l’âme à l’âge de 91 ans, après beaucoup de souffrances, mais tout en demeurant courageux, patient et stoïque face à la maladie. Lui qui avait consacré toute sa vie à la chanson oranaise avec ses succès qui sont restés mémorables dans le riche répertoire de l’Ouest, laisse un grand vide chez tous ceux qui l’ont connu et approché parmi les anciens et les nouveaux artistes. Blaoui Houari, né à Oran le 26 janvier 1926, à Sidi Blel, était devenu, grâce à son charisme, sa voix et sa notoriété auprès du public, la deuxième icône de la chanson wahranie, après le défunt Ahmed Wahbi qui avait représenté, avec son style mi-oriental et mi-algérien, une école au sein de laquelle plusieurs jeunes voix de la chanson moderne de l’Oranie se sont révélées et ont connu un succès retentissant dans le domaine de la chanson dans plusieurs styles, modes et rythmes, tous aussi différents les uns que les autres. Le chantre est connu pour son tube El Marssam, Rani Mhair, Shab El Baroud dans un répertoire tellement riche et étoffé qu’il est quasiment impossible de dresser la liste exhaustive de ses titres des plus célèbres aux moins connus qu’il a composés pour une foultitude de chanteurs. Il s’est ainsi distingué aussi bien dans le genre moderne, le chaâbi, l’andalou, le raï et le style proprement wahrani. Cette grande figure de la chanson, qui a grandi dans le quartier Protin, a inscrit son nom en lettres d’or. Il n’avait pas perdu sa modestie et conservait son caractère affable en dépit de sa popularité, de son succès et de sa célébrité. « Cela ne lui a pas fait perdre la tête », nous dit Sid Ahmed Hassani, musicologue et grand admirateur du cheikh d’Oran. Il avait côtoyé beaucoup d’interprètes comme Sabah Saghira, Djahida Cherigui, Baroudi Bakhaada, Benchenet El Houari, le trio Ezzouhour et aussi Malika Meddah qui l’a fait monter au firmament, des musiciens, à l’image de Abdellaoui Cheikh, Rahal Zoubir, Berkane Kouider, Bekkai El Bey, Dlellas et Moghni Mohamed au clavier et les arrangements, le flûtiste Said Bouarfa, mort dans un accident de la circulation — sa disparition a marqué le cheikh à cette époque. Tous gardent un bon souvenir de celui qu’ils considéraient comme leur idole. Tous les paroliers de l’Oranie, à l’image de Saim El Hadj, Tamouh Abdallah, Rabah Deriassa, pour ne citer que ceux-là, furent honorés de composer pour le maître de la chanson oranaise, lui qui jouait de tous les instruments de musique, et comme dit l’adage « bon sang ne saurait mentir ». Il y avait dans son orchestre son fils, bassiste. Blaoui el Houari avait quitté les bancs de l’école à 13 ans pour aider son père qui avait un café maure dans un quartier populaire dans la périphérie d’Oran durant l’époque coloniale. Il a participé activement à la guerre de Libération nationale et a été détenu au camp de concentration de Sig, pour activité politique.

A l’étranger, en France en particulier, il fait parler de lui dans la musique moderne aux Folies Bergères. Il remporte un premier prix de Radio-Crochet. Ce succès lui ouvre les voies de sa future carrière entamée de 1942 à l’indépendance de l’Algérie. Il s'initie au piano et à l'accordéon et joue dans plusieurs orchestres musico-théâtraux aux côtes de Abdelkader Haoues, Boutlélis, Meftah Hmida et Blaoui Kouider avant de diriger tout seul l’orchestre, en 1955, où il enregistre le tube connu et indémodable Rani Mhair. Après l'indépendance, il rejoint la station régionale d'Oran de la Radio et Télévision Algérienne (RTA) en tant que chef d'orchestre durant plusieurs années avant de se retirer progressivement de la scène artistique.

A. Ghomchi

--------------////////////////////

Blaoui Houari inhumé au cimetière d’Aïn El-Beida

Le défunt Blaoui Houari a été accompagné à sa dernière demeure après la prière d’El-Asr, au cimetière d’Ain El Beida à Oran.

La cérémonie d’inhumation s’est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, des autorités locales et militaires, de personnalités du monde de la culture et des arts, de moudjahidine, de compagnons et amis du défunt ainsi que d’une foule nombreuse constituée de ses admirateurs.