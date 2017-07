Algérie-Sultanat D’Oman-Corée du Nord, Créer des équilibres : Entre importations et exportations

Le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci, a reçu hier à Alger les ambassadeurs du Sultanat d’Oman, Naser bin Saif bin Salim Al-Hosni, et de la Corée du Nord, Choe Hyok Chol, avec lesquels il a abordé les différentes questions économiques d’intérêt commun ainsi que les voies à même de consolider la coopération bilatérale entre l’Algérie et ces deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de ces entretiens, le ministre du Commerce a mis en exergue les mécanismes que l’Etat est soucieux d’adopter en vue de protéger l’économie nationale, préserver et promouvoir la production locale, ainsi que les efforts consentis pour la protection du consommateur.

Le ministre a également abordé les dispositifs mis en place par la tutelle dans le but de «créer des équilibres entre les exportations et les importations à travers l’instauration des licences d’importation», tout en œuvrant à la préservation de l’ensemble de ces accords signés avec les partenaires. De même qu’il a mis l’accent sur les démarches à même de permettre d’accroître le volume des exportations hors-hydrocarbures, relevant les efforts consentis par le ministère du Commerce dans ce sens, tant sur le plan de la législation que celui de l’accompagnement, ainsi que les diverses mesures incitatives au profit des opérateurs économiques.

Ces deux audiences ont été également une opportunité pour le ministre de rappeler les réalisations de l’Algérie depuis 1999 grâce à la politique et aux directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour leur part, les deux ambassadeurs omanais et nord-coréen ont fait part de la disponibilité de leurs pays respectifs à coopérer entièrement avec l’Algérie, soulignant les énormes et divers potentiels humains et naturels de l’Algérie qui constitue un terrain propice à l’investissement outre ses très bonnes relations avec le Sultanat d’Oman et la Corée du Nord.

L’ambassadeur du Sultanat d’Oman a remis au ministre du Commerce un message de la part du ministre omanais du Commerce et de l’Industrie, M. Ali bin Massaoud bin Ali Al Suneidi. Les deux parties ont abordé, lors de cette audience, un ensemble de points liés au secteur du commerce dans les deux pays, notamment les préparatifs pour l’organisation d’une foire commerciale et industrielle omanaise à Alger entre le 9 et le 13 octobre prochain avec la participation d’hommes d’affaires et d’investisseurs omanais. L’ambassadeur de la Corée du Nord a rappelé, de son côté, les relations diplomatiques entre les deux pays et qui remontent plus exactement au 25 septembre 1958, qualifiant à ce propos les relations qu’entretient son pays avec l’Algérie d’exceptionnelles, historiques et fraternelles, exprimant le vœu de voir relancer des projets de partenariat bilatéral à l’avenir. (APS)