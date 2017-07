Développement de l’Aquaculture et des Ressources Halieutiques : Bonnes perspectives

La fondation Filaha, en collaboration avec les instituts techniques et les professionnels du secteur, organisent un Forum international de l’aquaculture et des ressources halieutiques «Djazaqua». Cet événement, qui se déroulera au Palais des Expositions SAFEX (Alger) en marge de la tenue du SIPSA SIMA du 10 au 13 octobre 2017, constituera sûrement une opportunité pour les scientifiques, chercheurs et professionnels de ce secteur d’aborder plusieurs questions liées notamment à l’état des lieux, aux perspectives et défis à relever pour une gestion efficace des ressources halieutiques. On constate ces dernières années que ce domaine a connu en Algérie une amélioration constante. Pour le booster, les pouvoirs publics ont mis en place une panoplie de mesures, parmi lesquelles l’élaboration d’un Schéma national d’aménagement du territoire. Dans sa dimension stratégique, ledit schéma met en exergue la nécessité de développer l’aquaculture en tant que composante complémentaire à celle des pêches, afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la pondération de la pression de pêche exercée sur les stocks halieutiques. Pour la mise en œuvre d’un programme d’appui à la diversification de l’économie (DIVECO 2) pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’Algérie et l’Union européenne avaient signé une convention de financement de 15 millions d’euros. Ce fameux programme a pour objectif d’augmenter la diversification économique du pays à travers le développement durable et l’amélioration des performances économiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Il s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan national AQUAPECHE-2020. Le maître d’œuvre de DIVECO 2 est la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP). Quatorze autres départements ministériels sont impliqués dans ce programme. Lors de ce forum, il sera également question de mettre en lumière le rôle de DIVECO 2 dans l’amélioration des performances économiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture en Algérie.

Il y a lieu de noter que Djazaqua sera l’occasion de mieux faire connaître les programmes de recherche, d’en diffuser les résultats et d’en montrer les perspectives d’application en s’informant sur l’évolution des pratiques dans les entreprises. Il sera important d’apporter un éclairage sur l’utilisation des résultats des travaux de ce forum et sur les perspectives à venir. S’agissant des thématiques d’intervention des communicants, elles porteront sur la gestion sanitaire et pathologie, la reproduction génétique nutrition, le système d’élevage et environnement durabilité, la qualité et transformation ainsi que l’économie du marché et les perspectives pour le développement de la pisciculture.

Makhlouf Ait Ziane