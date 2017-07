Grand angle : Sans surprise

Le verdict est tombé hier dans le procès des 23 sahraouis accusés d’avoir tué onze membres des forces de l’ordre marocaines lors du violent démantèlement du camp de Gdeim Izik, le 8 novembre 2010. Sans surprise, la plupart des détenus ont été condamnés à de lourdes peines, alors qu’ils ont déjà passé plus de six ans en prison. Les «accusés» ont écopé des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. Mais l’issue de ce «procès inique», marqué par de nombreuses irrégularités dénoncées par les avocats de la défense, organisations internationales, personnalités et partis politiques à travers le monde, était prévisible. L’eurodéputée espagnole s’était insurgée, en mai dernier, en déclarant qu’à toutes les irrégularités déjà dénoncées, à savoir la falsification de preuves, le non-respect du protocole d’Istanbul et des résolutions du Comité de l’ONU contre la torture, l’extraterritorialité du procès, qui devrait se tenir dans le territoire occupé du Sahara occidental conformément aux Conventions de Genève auxquelles le Maroc a adhéré, et l’absence totale de prise en compte de la présomption d’innocence des prisonniers, s’ajoute le fait que désormais «les tortionnaires sont admis comme témoins, alors qu’ils devraient être sur le banc des accusés». Du reste, avant que le verdict ne soit rendu, Amnesty international et Human Rights Watch ont appelé, vainement cependant, à «veiller à ce que les jugements ne se fondent pas sur des aveux ou des déclarations impliquant d’autres accusés extorqués sous la torture ou les mauvais traitements lors d'interrogatoires policiers». Pour dénoncer les conditions dans lesquelles s’est tenu leur «procès», les prisonniers avaient refusé, dès juin dernier, d'accéder à la salle d'audience. Mais pour la justice marocaine ce qui comptait était de faire de ce procès un «exemple» dissuasif. En effet, pour le Maroc il s’agit surtout de tuer dans l’œuf toute velléité de manifestations que le peuple sahraoui serait amené à avoir pour dénoncer l’occupation de son territoire et sa prétendue marocanité comme le soutient Rabat. Une politique que le Maroc suit à la lettre. Preuve en est le procès contre le mouvement des étudiants sahraouis, connu sous le nom de «compagnons du martyr El Wali». Dans une lettre adressée le 10 juillet au Secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le président de la République a souligné que «les condamnations sont basées sur de fausses accusations dans un processus systématique visant à entacher la lutte pacifique et rôle des étudiants sahraouis pour réclamer leur droits légitimes». le président sahraoui a également réaffirmé que «ces sanctions vindicatives font partie des méthodes utilisées par l'occupation marocaine pour faire taire toute voix qui appelle à l'exercice pacifique et légitime du peuple sahraoui de son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l’indépendante, comme tous les peuples et pays colonisés».

Nadia K.