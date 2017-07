Contentieux entre la Russie et les Etats-Unis : Washington a eu une discussion «dure» avec Moscou

L'administration de Donald Trump a fait état mardi d'une discussion «dure et franche» avec Moscou la veille pour tenter de régler leurs multiples contentieux, dont la suppression de certaines sanctions antirusses prises fin 2016 par le gouvernement de Barack Obama. Le numéro trois du département d'Etat Thomas Shannon a reçu lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, le Kremlin exigeant que Washington rende «sans conditions» deux propriétés diplomatiques russes aux Etats-Unis. Ces complexes résidentiels près de Washington et de New York ont été confisqués fin décembre par l'administration Obama, dans la foulée des premières accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine. «La conversation fut dure, franche et résolue, signe de l'engagement des deux parties à trouver une solution», a commenté mardi le département d'Etat. Les adjectifs «franc» et «dur» en diplomatie signifient en général que les échanges ont été musclés et que le ton a pu monter. «Les Etats-Unis et la Russie cherchent une relation sur le long terme qui puisse régler des dossiers bilatéraux qui (nous) préoccupent et qui ont tendu la relation», a expliqué le département d'Etat.