Sahara occidental : Le Front Polisario porte un coup aux trafiquants marocains

Le Front Polisario a affirmé, hier, avoir arrêté 19 trafiquants marocains de haschich et accusé Rabat d'organiser ce trafic.

Les troupes du Polisario ont arrêté le 16 juillet au soir «19 trafiquants de drogue marocains qui ont traversé le mur» de défense en sable érigé par le Maroc à la limite du territoire sous son contrôle au Sahara occidental, a déclaré Mhamed Khadad, membre de la direction du Front Polisario. Ces trafiquants ont franchi le mur «avec la complicité des militaires» marocains postés «au niveau de la région de Guelta Zemmour», à une trentaine de km de la frontière mauritanienne, a-t-il ajouté. M. Khadad a dénoncé «l'ampleur du trafic organisé de drogue en direction des pays voisins du Maroc et au-delà vers le Sahel et le Moyen-Orient», trafic «qui jouit de complicités au sein de l'administration et des hauts gradés marocains». «Nous avons intercepté des dizaines de tonnes durant l'année 2016 et depuis le début de 2017», a-t-il affirmé. Selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC), le Maroc est le premier producteur mondial de haschich et l'un des principaux exportateurs de résine de cannabis, écoulée pour l'essentiel en Europe. Près de 50.000 hectares de terres agricoles sont consacrées à cette culture, pour l'essentiel dans la région du Rif (nord), affirmait en 2015, l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants (OICS)

R. I.