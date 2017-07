Conférence de presse du FOFA : Mascara et Mostaganem accueillent le Festival

À l’occasion de son dixième anniversaire, le Festival international du film arabe d’Oran, qui se tiendra du 25 au 31 juillet, a décidé de se déplacer dans deux wilayas de la région Ouest, en l’occurrence Mascara et Mostaganem, a indiqué son commissaire Brahim Seddiki lors d’une conférence de presse organisée au Salon d’honneur du cabinet du président de l’Assemblée communale de la ville d’Oran, en présence de ce dernier et de la représentante de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins. À ce propos, on saura que c’est la ville de Mascara qui accueillera une partie du festival dans la journée du 27 pour un programme qui comprend la projection du film Benbadis, en présence de son réalisateur et de quelques membres de son casting. Idem pour la wilaya de Mostaganem qui abritera la même activité dans la journée du 28. L’autre nouveauté retenue cette année réside dans l’organisation de projection de films au foyer d’enfants assistés et à l’établissement pénitentiaire d’Oran. Le même responsable a annoncé, par ailleurs, de nombreux hommages, à l’occasion de ce dixième anniversaire, dont 4 posthumes. Il s’agit de l’icône de la comédie algérienne Hassan El-Hassani, du grand écrivain dont les œuvres ont inspiré pendant des années le cinéma algérien, Mouloud Mammeri, de l’actrice égyptienne Karima Mokhtar, et du critique cinéma, le Palestinien Bachar Ibrahim. Le festival va aussi rendre hommage à un symbole de la comédie oranaise, «Trio El- Amjad», à l’acteur égyptien Ezzet El- Alayli, Hassan Benzirari et Nadia Talbi. Pour rappel, sur les 500 films envoyés au festival, le comité de sélection en a retenu 31. Le jury des longs métrages est présidé par le Tunisien Farid Bougadir, celui des courts métrages par Karim Traïdia et enfin le jury du film documentaire est conduit par Michel Khalfi.

Amel Saher