L’artiste Rachid Zeghimi n’est plus : Un talent reconnu

Le comédien humoriste Rachid Zeghimi est décédé, hier après-midi, à l’âge de 72 ans, au service de réanimation du Centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine, a-t-on appris de son ami et collègue Noureddine Bechekri. Le défunt souffrait depuis près d’une année d’une tumeur sur une des vertèbres de la colonne vertébrale ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales l’ayant immobilisé. Il avait été admis depuis une semaine au centre anticancéreux (CAC) du CHU Benbadis, puis transféré au service de réanimation après la dégradation de son état de santé. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui s’était rendu la semaine passée au chevet de l’artiste Zeghimi, lui avait assuré tout le soutien de l’État et lui exprimé l’insistance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à accorder tout l’intérêt et la prise en charge nécessaires aux catégories des artistes et créateurs. Selon Bechekri, le défunt sera conduit, aujourd’hui après la prière du Dohr, à sa dernière demeure, au cimetière centrale de Constantine. Rachid Zeghimi avait participé à plusieurs œuvres artistiques de théâtre, de cinéma et de télévision. Il a entamé son parcours artistique durant les années 1960, et s’était particulièrement fait remarquer dans la série télévisée Aaâssab oua aoutar et dans les films Rih tour et Mani Mani. (APS)