Le 13e festival Arabe de Djemila s’ouvre aujourd’hui : Hossein Dick et Cheb Arres sur les planches

C’est aujourd’hui, sur ce merveilleux site de Cuicul, que va s’ouvrir la 13e édition du festival arabe de Djemila, qui sera marquée cette année encore par toute une pléiade d’artistes.

les uns ont déjà foulé les planches de ce festival et reviennent pour entretenir cette dimension extraordinaire que s’est forgée par cette rencontre. d’autres, des locaux, pour qui c’est une découverte, auront ainsi à séduire le public. Bien que les journées soient marquées par une chaleur caniculaire, les soirées à Djemila ne seront pas sans nous offrir cette part de fraicheur qui a drainé 12 années durant un public à la mesure de l’événement. Un public enthousiaste à l’idée de voir se produire les grosses cylindrées de la chanson arabe. Dans ce contexte, on n’oubliera jamais combien notre Diva Warda el Djazairia a su donner à ce festival sa juste valeur parmi les grandes manifestations arabes du genre, et le hisser, au terme d’une formidable présence et d’une prestation hors pairs, à la dimension de toutes les aspirations de ce public qui avait gagné ce soir là l’esplanade, et l’espace d’une représentation a su porter très haut son ambassadrice qui lui faisait honneur en cette soirée de 2008 .Warda était heureuse d’interpréter au cœur de ce merveilleux patrimoine et plus tard alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion à partir de l’aéroport du 8-Mai 1945, combien elle était heureuse et combien les chances de ce festival était grandes de se forger une place parmi les grands. Une réputation qui se dessinait déjà alors que Djemila fut tant de fois le creuset de la solidarité arabe et accueillait Baâlbek, alors sous les bombes israéliennes, relevant aussi tant de fois ce défi avec le peuple palestinien de chanter Ghaza en accueillant sur scène de très grandes figures de la chanson, de la poésie , des femmes et des hommes de plumes, du quatrième art venus de partout, de nombreux pays arabes pour crier à la face du monde leur désarroi et leur solidarité indéfectible. En cette soirée sublime, Nidhal Achgar foulait les planches de l’antique espace en élevant sa voix contre cette occupation. «Nous sommes le passé, le présent et l’avenir, sortez de nos terres, sortez de notre mer, sortez de nos champs de blé, sortez de nos mémoires», disait-elle, avec une émotion débordante sous les ovations à ne plus finir du public. D’édition en édition sous le génie de tous ces professionnels de l’ONCI, Djemila devenait alors de plus en plus belle, elle rassembla les plus belles voix de la chanson arabe qui exprimèrent toute leur joie et honneur d’être là, au cœur de l’Algérie millénaire dans ce merveilleux décor entre ces sons, ces rythmes et couleurs, manifestant chaque fois le désir de se reproduire sur ce site qu’ils apprécièrent tant. 12 années après, pourtant, ce festival est encore là, s’accrochant à une réputation qui a dépassé bien des frontières, donnant tout de même l’impression d’être à la recherche de ses moyens dans une conjoncture difficile, d’autant plus accentuée par l’attitude d’un public que ne semble hélas, encore animé que par l’esprit du «Beilek». Un festival puisant dans ses ressources, dans ses réserves pour offrir à Djemila, des spectacles splendides qui appellent à être compensés par une présence massive aux guichets. La 13e édition du Festival arabe de Djemila, si elle consacre une place honorable à une participation arabe de haut niveau, fait place à des prestations de chanteurs locaux apprécié et qui feront certainement le bonheur des enfants de toute cette région. C’est à ce titre que Cheb Arres aura cette fois-ci l’honneur de figurer en soirée d’ouverture aux côtés de Hocine Dick qui nous viendra du pays du «Cham» et interprétera sans nul doute Eddenia Seghira et tant de titres sur fond de Debka, alors que la formation Ness Amer, dans son répertoire de «Sraoui», patrimoine de tous les temps, lui emboîtera le pas. Hocine Lasnami, Akil el Seghir,Yassine Etigr et Rabah Asma animeront vendredi la deuxième soirée, avant que la star Saber Eribai, qui connaît bien ce festival pour s’y être produit plus d’une fois, sera la vedette de la troisième soirée, avec Abdallah El-Menai et Fares Estaifi.

La quatrième soirée n’en sera pas moins intéressante, avec la prestation de Wael Djessar, qui lui aussi est passé par là, avec Hassiba Amrouche, Salah El-Eulmi et Cheb Mourad. Autant de plateaux qui seront mis en exergue par Saâd Ramadhan, Radhia Manel, Cheb Fares, Cheb Bilel, Hakim Salhi, la vedette Nedjoua Karam, Abdou Deriassa, et, pour la soirée de clôture, le 27 de ce mois, ce sera au tour de Mohamed Assaf, Cheb Anouar, Nadia Ereihene et Cheikh Soltane de fermer les portes de la manifestation.

F. Zoghbi