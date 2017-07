Nouvelles de Constantine, Bassins de Sidi M’cid : Rush des estivaliers

Page animée par : Issam Boulksibat

La réouverture partielle de la piscine Sidi M’cid, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale de l’étudiant, s’est transformée, par ces temps de grandes chaleurs, en une formidable aubaine pour les enfants de la ville de Constantine, de même que ceux des communes du nord de la wilaya, à l’image de Hamma-Bouziane, Didouche-Mourad et Zighoud-Youcef.

Avec une capacité de 800 visiteurs, les deux bassins fonctionnels, la «Petite» et le «Primo», sont une source de joie pour la majorité des Constantinois, notamment les plus jeunes qui s’étaient retrouvés pris, ces dernières années, entre le marteau des fontaines publiques et l’enclume des piscines privées et des hôtels de luxe. Depuis quelques saisons, des jets d’eau publics, à l’image de celui situé à hauteur de la cité Zouaghi-Slimane, au milieu de la voie à circulation rapide, sont devenus des espaces privilégiés pour les enfants en manque de loisirs, en cette période de vacances scolaires. Ainsi, dès les premières heures de la matinée, des gosses par dizaines se ruent sur la fontaine implantée dans le jardin du 18-Février, faisant fi des dangers.

Excédés, autant par l’irresponsabilité de certains parents, que par l’insouciance des autorités, des citoyens étaient déjà montés au créneau l’année passée, mettant en avant les dangers qu’encourent les baigneurs inconscients, surtout en ce qui a trait aux risques potentiels d’électrocution, du fait que le dispositif en question fonctionne à l’énergie électrique, et qu’un accident est vite arrivé.

Le constat établi par ces derniers s’en trouve beaucoup plus pertinent, qu’il n’existe pas de protection des jets d’eau, encore moins de surveillance des alentours. Autre source de danger, les accidents de la route, auxquels sont confrontés les enfants, traversant souvent en groupe, et ne faisant pas assez attention aux véhicules arrivant en trombe sur la voie express. Pour en revenir au complexe nautique Sidi M’cid, qui constituait jusqu’à la fin des années quatre-vingt un des lieux de détente les plus fréquentés de Constantine, c’est seulement la partie basse de ce dernier qui est actuellement ouverte aux visiteurs.

Concernant le bassin olympique, les travaux ont atteint le taux appréciable de 70%, et ce après un arrêt qui en a longtemps retardé la réception. Il faut savoir que les bassins de Sidi M’cid ont constitué, des décennies durant, le vivier de la natation locale, et qu’à une époque donnée, Constantine était la seule ville d’Algérie à disposer d’une piscine aux normes olympiques, ce qui a permis l’émergence de champions internationaux de natation, à l’image de Nakache, dans les années 1940, ou encore Oumamar et Benyahia, après l’indépendance.

Lors de l’inauguration du complexe en mai passé, le wali Kamel Abbès avait insisté sur le rôle que devait jouer cette infrastructure dans la relance des disciplines que sont la natation olympique et le waterpolo. Concernant le fameux palmarium, l’imposante bâtisse de style colonial située en contrebas des bassins subit actuellement des travaux de réhabilitation afin d’être transformée en maison de jeunes. Sur un plan plus technique, il semblerait, si l’on en croit les responsables de l’Office des établissements de la jeunesse (ODEJ), structure chargée de la gestion, que les problèmes liés à l’alimentation en eau, lesquels ont déjà causé la fermeture des piscines après une éphémère mise en service, aient été dans une grande mesure résolus, et ce après la réalisation d’un forage sous le grand rocher de Sidi M’cid qui a réglé, à hauteur de 90%, le besoin en eau du complexe nautique. Il est à signaler qu’à l’occasion de la saison estivale, les lieux sont accessibles au public de 9h jusqu’à minuit, et que pendant que les nageurs en herbe s’en donnent à cœur joie, leurs accompagnateurs peuvent se rafraîchir et profiter du panorama qui s’offre à leurs yeux, et ce en attendant la réception, avant la fin de l’année, de l’ensemble de l’infrastructure.

Tramway

2,8 millions d’usagers durant le 1er semestre

Selon les chiffres rendus publics par la direction des transports de Constantine, 2,8 millions d’usagers ont utilisé la ligne T1 du tramway de Constantine reliant le centre de la ville, au niveau du stade Benabdelmalek- Ramdane, à la gare multimodale de la cité Zouaghi-Slimane. À titre de rappel, 6,2 millions et 6,1 millions d’usagers ont été respectivement recensés durant les deux années écoulées. D’après des études réalisées par ladite direction, le nombre d’usagers devrait atteindre les 10 millions dans les prochaines années, et ce à la faveur de la mise en service de l’extension du tracé du tramway vers la nouvelle ville Ali-Mendjeli, laquelle devrait intervenir, selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, en visite de travail dans la wilaya, samedi passé, au cours de l’année 2019, avec la livraison de la première tranche du projet (arrêt à l’entrée d’Ali-Mendjeli), en août 2018. Pour rappel, l’extension en question, dont l’étude a été réalisée par le bureau espagnol Idom-Tech, s’étend sur une distance de 11,5 km, ponctués par 7 stations, dont deux se situant au niveau universités Salah-Boubnider et Abdelhamid-Mehri, le montant total d’investissement s’élevant à 35 milliards de DA.

2e Salon de la dinanderie

Un art à préserver



«Cirta, le rayonnement de la civilisation.» C’est sous ce slogan que se tient, depuis lundi passé et jusqu’au 23 de ce mois, la deuxième édition du Salon de la dinanderie de Constantine, et ce au niveau du palais de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa. Organisée par la direction de la Culture, en partenariat avec l’association El-Baha des arts et des cultures populaires, la manifestation à laquelle prend part, tout comme l’année passée, une vingtaine d’exposants, connaît, malgré la chaleur accablante qui sévit ces jours-ci, une affluence appréciable. Au rang des visiteurs, beaucoup d’Algériens vivant à l’étranger, lesquels considèrent les différents objets proposés comme autant de connexions avec le mode de vie et la culture de leurs aînés. On peut également y croiser de futures mariées, accompagnées le plus souvent par des sœurs ou des cousines, venues acquérir des ustensiles en cuivre, à l’image des alambics ou des plateaux, voire de simples objets de décoration. Présent lors de l’inauguration, le directeur de la culture, Laribi Zitouni, a insisté sur l’importance de multiplier ce genre d’évènements, ce qui permet l’échange d’expériences, et, par voie de conséquence, de rendre encore plus vivace cet art. Selon lui, la dinanderie à Constantine est «certes un artisanat ancestral, mais il y a également eu beaucoup d’innovation de la part de la jeune génération, notamment par l’introduction de nouveaux matériaux et des techniques inédites, ou encore la fabrication de nouveaux objets comme les lustres en cuivre ». Aussi, l’objectif principal de cette édition est d’«inciter davantage de jeunes à s’orienter vers l’artisanat traditionnel », et surtout «contribuer à accorder une dimension économique à la pratique de la dinanderie», et ce en accord avec la stratégie du ministère de tutelle encourageant l’investissement dans le secteur de la Culture. Ce rendez-vous s’inscrivant dans le cadre des activités programmées, à l’occasion de la célébration de la 55e fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, les organisateurs ont réservé une aile du Salon où sont exposés différents objets et outils liés à la tradition artisanale de la ville durant la période coloniale. Par ailleurs, certains professionnels ont profité de la tenue du Salon pour remettre sur le tapis la question du manque et surtout de la cherté de la feuille de cuivre, «inaccessible» à un grand nombre d’entre eux. Si ces derniers saluent l’organisation de telles manifestations, en ce sens qu’elles leur permettent de promouvoir leur art, leur souhait est de bénéficier de plus d’attention de la part des pouvoirs publics, d’autant plus qu’ils ne disposent pas de subventions de l’État, afin d’acquérir la matière première, de même qu’il leur est bien difficile d’obtenir des crédits bancaires à cette fin. À ce titre, il est utile de rappeler qu’une initiative avait été amorcée dans le cadre du projet de développement des clusters dans les industries culturelles et créatives (ICC), mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI) et financé par l’Union européenne et la Coopération italienne au Développement. Dans ce contexte, une délégation américaine avait effectué le déplacement, fin 2015 à Constantine, afin d’établir un premier contact avec le cluster «Dinanderie». La wilaya de Constantine compte actuellement près de 350 artisans du cuivre, dont 132 affiliés à la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM).