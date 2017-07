Naples : Sari espère que Ghoulam prolonge son contrat

L'entraîneur de Naples (Serie A italienne de football), Maurizio Sarri, a indiqué, lundi, qu'il espérait un dénouement rapide à propos de la prolongation du contrat du défenseur international algérien Faouzi Ghoulam qu'il qualifie de «joueur important». «J'espère que tout va bien se passer pour Faouzi. C'est un joueur important pour l'équipe. Il était absent un long moment la dernière saison en raison de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017, mais à son retour on a réussi une bonne fin de saison», a indiqué le coach napolitain, cité par les médias locaux. La presse italienne avait évoqué un accord entre les deux parties pour une prolongation de trois avec un salaire annuel de 2 millions d'euros pour Ghoulam, libre en juin 2018. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/France) a été approché par plusieurs formations européennes, alors que le club du sud de l'Italie a enregistré l'arrivée d'un nouveau latéral gauche, en l'occurrence Mario Ruiz en provenance d'Empoli, ce qui laisse planer le doute concernant l'avenir de Ghoulam. Naples a engagé cet été les services du néo-international algérien Adam Ounas pour un contrat de cinq ans en provenance des Girondins de Bordeaux (Ligue 1/Algérie). Ghoulam (26 ans) avait été retenu pour les deux derniers matchs de l'équipe nationale, en amical face à la Guinée (2-1) et contre le Togo (1-0) dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, disputés les 6 et 11 juin dernier.