AfroBasket U16 (Gr. B - 4e journée) : Défaite de l'Algérie face à l'Egypte (65-49)

L'équipe nationale algérienne de basket-ball (garçons) des moins de 16 ans a enregistré sa seconde défaite devant le même adversaire, l'Egypte, 49-65, mi-temps (23-33), pour le compte 4e journée, groupe B, de l'Afrobasket (U16), qui se déroule à Vacaos (Maurice). Défaits au premier quart-temps (10-22), les coéquipiers de Bouzidi, meilleur marqueur algérien (14 points), se sont ressaisis en remportant le 2e et 3e quarts (13-11 et 16-11) mais dans le 4e et dernier quart-temps, l'équipe algérienne s'est inclinée (21-10) perdant ainsi la rencontre sur le score de 65-49. Les Algériens avaient remporté leur deux premiers matchs de la compétition contre, respectivement, le Rwanda (61-39) et le Madagascar (60-59). La phase préliminaire de la compétition se dispute en aller-retour, et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés en demi-finale. Lors de la dernière édition de l'AfroBasket U16, disputée au Mali en 2015, la sélection algérienne avait terminé à la 3e place du tournoi, remporté par l'Egypte contre le pays hôte.