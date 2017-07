Qatar/Mondial-2022 : Le deuxième stade finalisé dans les temps

Le stade Al-Warkah sera prêt l'an prochain, comme prévu, malgré l'isolement diplomatique du Qatar, a assuré l'organisation de la Coupe du monde 2022. «Le projet actuel respecte le calendrier et le stade Al-Wakrah sera terminé dans les temps, d'ici la fin de l'année prochaine», a déclaré le chef de projet, Thani Khalifa Al-Zarah. Le Qatar, qui doit accueillir le Mondial-2022, est au centre d'une grave crise depuis que l'Arabie saoudite et ses alliés ont annoncé début juin la rupture des liens diplomatiques avec Doha. En dépit de la fermeture des frontières terrestres et maritimes du pays, les organisateurs ont affirmé que les préparatifs se poursuivaient normalement, soulignant que l'approvisionnement en matériaux de construction était de la responsabilité de leurs prestataires. Le stade Al-Warkah (40.000 places) sera la deuxième enceinte de la Coupe du Monde 2022 à être achevée après le stade Khalifa, inauguré en mai dernier.