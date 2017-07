Dopage : Le TAS rejette l'appel de l'heptathlonienne russe Chernova

L'heptathlonienne russe Tatyana Chernova continuera à purger sa suspension de deux années infligée par l'IAAF, après le rejet, mardi, de son appel par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Suspendue en novembre 2016 pour d'importantes anomalies dans son profil sanguin révélées dans son passeport biologique, Chernova s'est vue priver de son titre de championne du monde de l'heptathlon en 2011. Chernova avait été suspendue pour 3 ans et 8 mois à compter du 5 février 2016 mais la période de deux ans de suspension déjà imposée par l'Agence antidopage russe (Rusada) entre juillet 2013 et juillet 2015 est déduite de cette suspension. En raison de la suspension de la Fédération russe d'athlétisme (ARAF), la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avait transmis le cas Chernova au TAS qui jugeait donc en première instance. C'est cette décision de l'IAAF de demander au TAS, qui siège à Lausanne, de juger en première instance que Chernova contestait. La Russe, médaillée de bronze à l'heptathlon aux JO de Pékin en 2008, a aussi été privée de sa médaille après une réanalyse de ses échantillons, avait également annoncé en avril le Comité international olympique (CIO). Tous les résultats obtenus par l'athlète russe entre le 15 août 2011 et le 22 juillet 2013 ont été annulés, ce qui l'a privée de son titre de championne du monde 2011 et de sa médaille de bronze aux jeux Olympiques de Londres en 2012, selon la décision du TAS en novembre dernier.