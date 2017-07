Mondiaux 2017 : Le jury d’appel accorde la médaille d’or à Mohammed Berrahal (T51)

Le jury d'appel a accordé à l’athlète Mohamed Berrahal la médaille d’or du 400 mètres fauteuil lundi, aux 8es championnats du monde de handisport de Londres, en classe T51. Premier sur la ligne d’arrivée, Mohamed Berrahal a couvert la distance en 1 :21.45, un nouveau record du championnat, mais sa médaille d’or avait été suspendue après avoir été accusé d’être sorti du couloir. Suite à la contestation du staff technique de la délégation algérienne, la médaille d’or lui a été restituée. La deuxième place est revenue au belge Peter Genyn avec un chrono de 1:21.63.

Mohamed Berrahal a déjà à son actif une médaille d'or (paralympique-lancer de disque), trois médailles d’argent et deux médailles de bronze. La quatrième journée du championnat mondial handisport n’a, par contre, pas été reluisante pour l’athlète Nadia Medjmedj (F56) qui a été classée, dans la soirée, 4e à la finale du javelot. L’athlète Hamdi Sofiane s’est quant à lui, qualifié dans la matinée pour la finale du 200m, classe T37. Il s'est classé en seconde position de l'épreuve en 24.59, devant l'Irlandais Paul Keogan (25.27), et derrière le Sud-Africain DU TOIT Charl (24.51). La finale de l'épreuve est programmée pour mardi (21h15). Abdekrim Krai et Madjid Djemai ont été moins chanceux puisqu’ils se sont classés à la 5e et 8e place, avec 2:04.01 et 2:06.41, dans la finale des 800m.

Les médaillés algériens sont :

Médailles d'Or : Mounia Gasmi (Club/F32), Kamel Kardjena (Poids/F33) et Nassima Saifi (Disque/F57), Mohamed Berrahal (fauteuil/T51).

Médaille d'Argent : Samir Nouioua (1500m/T46).