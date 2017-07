AS Rome : Francesco Totti va intégrer l'encadrement

L'Italien Francesco Totti, l'icône de l'AS Rome, va désormais intégrer l'encadrement technique de son club formateur, où il avait passé 25 saisons et après avoir annoncé officiellement sa retraite sportive. «Maintenant, une plus importante partie de ma vie est sur le point de débuter, après que la première en tant que footballeur est terminée», a déclaré Totti, champion d'Italie en 2001 et couronné roi du monde avec la Squadra Azzurra en 2006. «Il va me falloir du temps pour trouver, petit à petit, dans le calme, quel rôle me convient. Pour cette raison, je me mets à disposition de ce club, des jeunes joueurs jusqu'au président (James Pallotta). Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle page dans ma carrière. Je vais penser à un nouveau rôle qui va me surprendre, m'amener plein de bonnes choses», a-t-il ajouté. Le club a confirmé l'information, précisant, dans un communiqué, que Francesco Totti «va intégrer l'équipe dirigeante de son club de toujours. il va opéré aux côtés du directeur sportif Monchi et de l'entraîneur Eusebio Di Francesco pour essayer d'aider le club d'une nouvelle manière». Les détails du rôle de l'ex-international italien au sein de l'AS Rome n'ont pas encore été précisés, et «je ne désire pas avoir un rôle précis, déterminé : je veux être tout et rien en même temps. Je veux devenir une personne importante pour la Roma et la Roma sait très bien ce que je veux faire», a souligné «Il Capitano». A l'issue de son dernier match, une victoire contre le Genoa (3-2), la star était apparue micro en mains et larmes aux yeux pour s'adresser aux indéfectibles tifosi de son club de cœur dans la ville éternelle.