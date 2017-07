Coupe arabe des clubs champions : Le NA Hussein-Dey s'envole pour Le Caire

Le NA Hussein-Dey Ligue 1 algérienne de football) s'est envolé mercredi pour le Caire pour prendre part au championnat arabe des clubs champions prévu en Egypte du 21 juillet au 6 août. L'effectif du Nasria s'est déplacé amoindri par les services de Brahimi Belkacem, blessé, et Chekhrite Mohamed, retenu par un problème administratif, selon une source proche du club algérois. De son côté, le milieu de terrain Mehdi Ouertani, dont les essais effectués avec Toulouse FC (Ligue 1/France) n'ont pas été fructueux, a également effectué le voyage au même titre que Hocine El-Orfi, non encore remis de sa blessure. La direction du club a confié la barre technique à l'ancien entraîneur-adjoint de l'équipe nationale Nabil Neghiz, assisté de l'ancien joueur du club Dziri Bill. Lors de la Coupe arabe des clubs champions, relancée par l'Union arabe de football (UAFA) après une absence de quatre ans, le Nasria évoluera dans le groupe A en compagnie du Al Ahly du Caire (Egypte), d'Al-Wihda (Emirats arabes unis) et d'El-Fayçali (Jordanie). Les Sang et Or entameront le tournoi face à Al-Wihda (Emirats arabes unis) le samedi 22 juillet. La phase de poules se poursuivra jusqu'au 30 juillet. Le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales prévues le 2 août. La finale a été programmée le 5 août. Neghiz a reconnu la difficulté de la mission qui attend les siens en terre égyptienne, en raison d'abord du retard accusé en matière de préparation de ce rendez-vous, et aussi le remodelage qu'a connu le groupe husseindéen. «Je pense que nous accusons un grand retard dans la préparation. Des tournois de cette envergure nécessitent plus d'un mois et demi de travail. La mission est loin d'être facile avec un effectif qui subit des changements à hauteur de 50% environ», a-t-il avoué. En matière de recrutement, le Nasria a engagé pas moins de 14 joueurs dont l'attaquant de la JS Kabylie Mohamed Boulaouidet et le gardien de but Kheireddine Boussouf, qui effectue son retour après une saison passée au MC Alger.