Ligues 1 et 2 : fin de la phase aller fixée au 5 décembre

La Ligue professionnelle de football (LFP) a dévoilé sur son site web officiel le calendrier de la 1re à la 16e journée du championnat des deux Ligues professionnelles 1 et 2, dont le coup d'envoi sera donnée les 25 et 26 août prochain, alors que la dernière journée de la première tranche est programmée pour le 5 décembre.

La LFP a mis en exécution ses engagements de ne plus faire des «concessions» aux clubs engagés dans les compétitions africaines, en programmant des rencontres avancées ou décalées de trois jours pour les clubs concernés. Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait pris cette mesure pour éviter le reproduction du scénario du précédent exercice, lorsque les matchs en retard se sont accumulés, obligeant son instance à repousser la clôture du championnat de Ligue 1 au 14 juin. Les clubs des deux Ligues seront également appelés à enchainer les journées, pour que les délais impartis à la fin de la phase aller soient respectés, sachant que la Fédération internationale de football (Fifa) avait instruit les associations y affiliées de la nécessité de terminer les championnats nationaux avant le 28 mai 2018, à cause du déroulement du Mondial-2018 dès le mois suivant en Russie. A titre d'exemple, cinq journées sont programmées durant chacun des deux mois de septembre et

octobre.

Le calendrier :



1re journée : 25 et 26 août

2e journée : 8 et 9 septembre

4 septembre (match avancé) : NA Hussein-Dey-USM Alger

5 septembre (match avancé) : MC Alger-ESS

3e journée : 15 et 16 septembre

2 septembre (matchs avancés) : USM Alger - DRB Tadjenanet - CR Belouizdad - MC Alger

4e journée : 22 et 23 septembre

5e journée : 26 septembre

6e journée : 29 et 30 septembre

3 octobre : matchs en retard

7e journée : 6 et 7 octobre

8e journée : 13 et 14 octobre

10 octobre (matchs avancés)

9e journée : 17 octobre

10e journée : 20 et 21 octobre

11e journée : 27 et 28 octobre

24 octobre (matchs avancés)

12e journée : 3 et 4 novembre

10 et 11 novembre (matchs en retard)

13e journée : 17 et 18 novembre

14e journée : 1 et 2 décembre

15e journée : 5 décembre

16e journée : 8 et 9 décembre.