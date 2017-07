La Super Coupe aura lieu le 1er novembre 2017

La Super coupe d'Algérie 2017 aura lieu le 1er novembre prochain dans un stade qui reste à désigner, selon le calendrier publié par la Ligue de football professionnel (LFP).

La prochaine édition de cette Super Coupe mettre au prise l'ES Sétif, championne d'Algérie sortante, et le CR Belouizdad, le détenteur de la Coupe d'Algérie.

La précédente édition de cette épreuve a été également jouée le 1er novembre 2016, et a mis aux prises les deux voisins, l'USM Alger et le MC Alger. Le dernier mot était revenu aux Usmistes (2-0).