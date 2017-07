Dans la lucarne : Vers une sérieuse réforme de la CAN

Il faut dire que les footballeurs africains en ont marre de la gestion de l’ancienne équipe qui ne veut pas du changement. Il faut dire que le nouveau président malgache, Ahmad Ahmad, avait promis lors de son investiture qu’il allait apporter beaucoup de changement au niveau de la CAF et ses compétitions sportives. La réforme de cette institution était, pour le nouvel patron de la CAF, comme un défi à relever en dépit des embûches qui peuvent s’y dresser çà et là. Quelques mois après, il veut montrer à tous qu’il n’est nullement un « frimeur » qui promet sans rien de palpable ou de concret. Le symposium qui s’est déroulé au palais de Skhirat (Rabat-Maroc) est là pour prouver les intentions du malgache qui commence à bénéficier de la reconnaissance de tous. De plus, c’est quelqu’un qui ne fait pas « joujou » avec l’organisation de la CAN. Celle qui est confiée en 2019 au Cameroun l’inquiète énormément au point où il pense l’attribuer à un autre pays avant qu’il ne soit trop tard. Il y a lieu de dire aujourd’hui que les postulants dont l’Algérie se bousculent au portillon contrairement aux précédentes éditions où l’on été obligés de «quémander» pour trouver un pays hôte. Il faut dire qu’il est fort possible que le nombre de pays participants à la prochaine CAN, prévue au Cameroun, passe de 16 à 24 pays. Là, la donne pourrait changer totalement. Car avec un tel nombre, les besoins en infrastructures vont changer. En effet, de quatre stades actuellement qui accueillent la CAN, on passerait alors à six. Ce qui est énorme. Par conséquent, le prochain pays organisateur serait alors dans une position délicate, sauf s’il dispose déjà de cette infrastructure exigée. Il faut admettre que le changement, faut-il le répéter, est inéluctable. En effet, on s’attend à ce que la CAN ne se jouera plus tous les deux ans, mais tous les quatre ans. Une façon de diminuer le nombre de compétitions, mais aussi pour donner quelque part un coup de pouce aux employeurs des joueurs «pros» qui voient d’un «mauvais œil» leur départ pour jouer la CAN. De plus, jouer une CAN tous les deux ans n’est pas fait pour favoriser son organisation dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu’on donne un peu de temps au pays organisateur pour mieux se préparer et fournir une infrastructure décente à la CAN qui demeure la «vitrine» du football africain. Il est certain que ces changements attendus vont apporter ce que les footballeurs africains, dans leur ensemble, espèrent après le symposium de Rabat. L’Algérie, représentée par le président Zetchi, reste optimiste pour s’octroyer l’organisation de la prochaine CAN si le Cameroun se désiste à la dernière minute, eu égard au cahier des charges de plus en plus exigeant. On avait raté la CAN2017, on ne peut pas se permettre une autre erreur. Il est clair que l’Afrique du football est assez optimiste pour voir le président malgache, Ahmad Ahmad, remettre la «machine» du football continental sur les bons rails. Plusieurs points aussi intéressants les uns que les autres ont été débattus, parmi eux les droits TV qui demeurent, qu’on le veuille ou non, un véritable «casse-tête» pour les téléspectateurs africains. Les observateurs portent beaucoup d’attention sur le dernier conclave de la CAF qui sera suivi par tous et notamment le président de la FIFA, Infantino. L’homme fort de la FIFA est quelqu’un qui accorde une grande importance au football de notre continent. Il faut dire que la CAF est composée de 55 Fédérations sportives. Ce qui est énorme. D’où l’intérêt des uns et des autres à son égard !

Hamid Gharbi