Championnat du monde de Handball U21, Sécurité : Toutes les mesures ont été mises en place par la DGSN

La Direction générale de Sûreté nationale (DGSN) a fait savoir que toutes les conditions de sécurité sont réunies et tous les moyens nécessaires mobilisés pour assurer le bon déroulement des compétitions du Championnat du monde-2017 de Handball des moins de 21 ans (U-21), prévues du 18 au 30 juillet à Alger. La DGSN précise dans un communiqué que des mesures préventives ont été mises en œuvre avant l'arrivée des délégations participantes à cet événement sportif. Un important dispositif composé d'éléments de police équipés de tous les moyens et matériels à même d'assurer une bonne couverture sécuritaire et de préserver l'ordre public, en plus du recours aux éléments de l'Unité aérienne de la sûreté nationale et aux caméras de surveillance, a indiqué le communiqué. Ce plan de sécurité a été également renforcé par la brigade canine et des hélicoptères pour garantir la sécurité des délégations sportives sur leurs sites d'hébergement et lors de leurs déplacements vers les salles devant abriter les matchs, en plus des opérations d’escorte et de protection sécuritaires de et vers l'aéroport. Par ailleurs, des instructions ont été données en vue d'assurer la fluidité du trafic routier sur les axes menant aux salles qui abritent les rencontres et encadrer les supporters.