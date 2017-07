Championnat du monde de Hand ball U21, Algérie 24 -Maroc 19 : Belle entame des Verts

La sélection nationale de Handball a réussi son entrée en lice dans le championnat du Monde U 21, qui se déroule à Alger du 18 au 30 juillet. Le Sept national a disposé, mardi soir à la salle Harcha, de son homologue Marocain par 24 buts à 19. Le score à la mi-temps était de 13 à 8. Dans les autre rencontres du groupe "D", la Croatie a battu l'Arabie Saoudite par 32 à 26, alors que l'Island a pris le dessus sur l'Argentine avec un large score (36 - 27). Pour rappel les quatre premier de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. 24 pays participent à cette 21e édition dont le coup d'envoi à été donné par le ministre de la jeunesse et des sports El Hadi Ould Ali, en présence du président de l'IHF, l'Egyptien Hassan Mustapha et le président de la CAHB le Beninois Mansuro Aremo. A noter que le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a profiter de l'occasion pour honorer le président de la fédération internationale de Handball, en présence des différents présidents de fédérations sportives nationales. A noter cependant que le président du Comité Olympique Algérien a brillé par son absence. Mustapha Berraf n'aurait pas été convié à cette cérémonie d'ouverture.

Rédha Maouche