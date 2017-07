Le Coin du copiste : Hommage à Hassan El Hassani

Les comédiens qui ont fait les beaux jours de la scène théâtrale et sur les annales du 7e art algérien à la fin des années 70, pourraient mourir une seconde fois dans l’oubli le plus total si l’on se rappelle pas à leur bon souvenir à l’occasion de manifestations culturelles. Hassan El Hassani, qui s’est taillé sur mesure le costume d’un campagnard au grand cœur débordant de maladresses mais à l’esprit caustique et plein d’humour lorsqu’il débarque dans la ville du fin fond de son bourg natal avec sa canne, son chèche et son burnous pour imposer à tout le monde sa façon de se conduire et de penser face aux personnes civilisées, prend son entourage à témoin pour raconter ses malheurs et en rire à gorge déployée derrière son accent rude de sa région. Celui dont on écoutait les sketchs et histoires saugrenus mais malicieux avait beaucoup de talent et méritait bien son surnom de « Boubagra » qui lui collait à la peau à tel point que le personnage et l’homme ne faisaient plus qu’une seule personne. Le prochain festival national du théâtre comique prépare sa nouvelle édition prévue pour le 25 septembre prochain à Médéa en dédiant l’événement à la mémoire du comédien disparu, il y a une trentaine d’années. «Le commissariat a tenu à lui dédier la prochaine édition avec la volonté de donner un éclat particulier à l’événement pour lequel a été retenu le slogan “L’humour pédagogique et l’art du beau». C’est aussi le thème qui sera débattu au cours des journées théâtrales par les nombreux invités à travers différentes approches sur l’art de la comédie et des problèmes que cet art tente de traiter ainsi que les mécanismes qui lui sont intrinsèques. En outre, les organisateurs prévoient la tenue d’ateliers de formation sur les conditions à mettre en place pour une “redynamisation de l’activité théâtrale dans les établissements scolaires» en tant qu’activité de soutien pédagogique au système d’enseignement. L’on annonce la participation au festival de célébrités du monde de la littérature et de la culture à l’envergure internationale, ainsi que la présence de noms parmi les acteurs de la scène culturelle locale qui se sont distingués par leurs travaux à la promotion du père des arts», indique un article d’un journal électronique. A peine installé en tant que commissaire du festival,

M. Said Benzerga a déjà convoqué toute l’équipe qui se chargera d’organiser l’événement : « Pour rappel, M. Benzerga a été professeur de littérature et de lettres arabes à l’université de Bouzaréah, il est également l’auteur de nombreux ouvrages. On lui doit de nombreuses conférences sur le sujet de l’écriture humoristique qui, de son avis, constitue aussi un genre littéraire utilisé comme moyen de dérision pour caricaturer certains actes politiques ou sociaux, pour dénoncer la prédation de certains responsables. “C’est un genre qui s’est imposé dans le monde de la littérature et qui a trouvé beaucoup d’écho au sein des lecteurs algériens pour sa simplicité dans l’utilisation des faits rapportés, généralement et inspirés de faits réels»», a indiqué le commissaire et de conclure : «C’est donc un genre qui permet de mieux exprimer les antagonismes politiques et sociaux dans un style littéraire agréable à lire qui est souvent utilisé comme moyen permettant de donner plus de pérennité à l’œuvre, contrairement à la blague qui est liée à un contexte déterminé et donc limitée dans le temps et dans l’espace.»

L. Graba