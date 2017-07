Les maisons de la mer : Documentaire scientifique sur les fonds marins

Le documentaire scientifique les Maisons de la mer (Diar El-Bahr), projeté avant-hier en avant-première à la cinémathèque d’Annaba, a suscité un riche débat parmi les invités composés d’universitaires, de représentants des médias, des garde-côtes, de la police et de l’environnement. Première œuvre du genre à l’échelle du pays et produit scientifique «algérien à 100%», les Maisons de la mer, idée de club Hippone Sub de plongée sous-marine, réalisé par Hamza Mendil et cofinancé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le programme de micro-financement (SGP) et le Fonds mondial pour l’environnement (FEM), s’inscrit dans l’exécution du projet «Récifs artificiels» à Annaba, a expliqué le porte-parole du réseau Probium algérien pour la protection de la biodiversité marine, le docteur Emir Berkane.

Il a fallu obtenir des autorisations pour réaliser ce documentaire scientifique du fait de l’absence de cadre réglementaire régissant le récif artificiel en Algérie , a-t-il précisé , ajoutant qu’ une fois le premier récif expérimental a émergé en mai 2016 à Annaba , l’équipe de NEPHROPS GP a pu réaliser ce film’’ . Avec un cout de réalisation de 1.600.000 dinars, ce documentaire scientifique d’une durée de 54 minutes présente un intérêt environnemental , écologique et économique, a souligné le docteur Emir Berkane , mettant l’accent sur l’impact du projet sur le développement des ressources halieutiques et la promotion de la recherche scientifique universitaires.

Ce film , réalisé par des professionnels , constitue une opération écologique typiquement «scientifique» portant sur la création de récifs artificiels dans la zone sous-marine du Cap de Garde ( Ras El Hamra) près de la ville de Annaba .Le documentaire retrace les différentes phases de mise en place et d’installation par les plongeurs du club Hippone Sub des caches qui se transforment en récif offrant refuge et lieu de reproduction pour diverses espèces de poissons, a fait savoir le docteur Emir Berkane.

Mettant en relief la beauté des fonds sous-marins du littoral annabi, le film qui montre le retour à la région de plusieurs espèces de poissons retrouvant dans ces récifs artificiels leur ancien habitat, sera présenté au public à partir du 15 août prochain dans les cinémathèques des villes d’Annaba, Alger et Oran. Par ailleurs et en marge de la projection du documentaire, le docteur Emir Berkane a lancé un appel aux autorités locales dans le but de transporter des wagons abandonnés et cédés par la SNTF pour que ces derniers soient placés dans les récifs artificiels au littoral Est de Annaba pour être repeuplés en ressources halieutiques.

B. Guetmi