Mme Carolina Cerquiera : « Les Angolais se sont inspirés et appris de la lutte du peuple algérien »

La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerquiera, a indiqué, hier à Mostaganem, que les Angolais se sont inspirés et beaucoup appris de la lutte du peuple algérien contre l’occupant français. Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, la ministre angolaise a souligné l’excellence des relations entre les deux pays. «Nous avons des relations historiques de partenariat et d’amitié entre nos deux pays, depuis le déclenchement de notre lutte armée d’Angola», a-t-elle souligné. Mme Cerquiera a rappelé que des jeunes Angolais sont venus en Algérie pour se former et apprendre comment faire la révolution. «Nous sommes très fiers de ces jeunes qui sont passés par l’école algérienne pour apprendre les mécanismes de la résistance et de la lutte pour l’indépendance de leur pays», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la ministre angolaise, accompagnée du wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, et de l’ambassadeur d’Algérie en Angola, Lari Latreche, a estimé que la culture ouvrira les portes à d’autres formes de partenariat dans divers domaines, à l’instar de la protection et de la préservation du patrimoine, du théâtre, de la musique et autres. Lors de la dernière réunion de l’Unesco, la ville historique Mbanza Kongo, au nord de l’Angola, a été classée au patrimoine mondial. À ce propos, la ministre a estimé que ce classement permettra au monde entier de découvrir la culture du pays et son histoire. Mme Cerquiera, séjournant depuis lundi soir en Algérie, a visité le Théâtre régional Si-Djillali-Benabdelhalim de Mostaganem, qui abritait une exposition d’arts plastiques, de produits d’artisanat, de costumes traditionnels et de livres. Elle a également suivi une exposition de photos de pionniers du mouvement du théâtre amateur comme Si Djillali Benabdelhalim, Abderrahmane Kaki, Mohamed Belmokaddam, comme elle a suivi un extrait de la pièce Houria, produite par le Théâtre régional de Mostaganem, ainsi que des extraits de musique andalouse exécutés par l’association locale Ibn Badja.